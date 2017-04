Eit kristent ektepar i Naustdal i Sogn og Fjordane vart i november 2015 fråtekne dei fem borna sine ved akuttvedtak. Dei var mellom ni år og tre månader gamle. Mor er frå Naustdal, far frå Romania.

Saka utløyste sterke internasjonale protestar, særleg med utgangspunkt i rumensk-amerikansk pinserørsle.

I fjor sommar valde Naustdal-familien å flytte til Romania. Dei grunngav dette med at barnevernet heller ikkje gav dei den nødvendige roa etter at borna var komne heim og at borna ikkje ville bu der lenger.