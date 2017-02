Franklin Graham til Norge i november

Sønnen til den verdenskjente evangelisten Billy Graham gjester Norge i november i forbindelse med en evangelisk storsatsing i hovedstadens sentrumsarena.

Det melder Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) i en pressemelding.

«Franklin Graham reiser verden rundt og forkynner Bibelens enkle evangelium på en klar og sentral måte, og møtene vil bli en fin anledning til å invitere med seg ikke-kristne familiemedlemmer, naboer og venner», heter det blant annet i pressemeldingen.

– Norge trenger budskapet

Nå er planleggingen i full gang, og fra i mars av vil det bli hold inspirasjons- og informasjonsmøter i flere byer på Østlandet.

Det er nedsatt en hovedkomite som foreløpig består av over 20 kristenledere, deriblant Elin Fagerbakke, Anne Christiansen, Øyvind Åsland, Erik Furnes, Sigmund Kristoffersen, Leif S. Jacobsen, Svein Granerud og Andreas Nordli.

«Norge trenger som aldri før det klare evangeliske budskapet. Vi lever i en tid med mange og forvirrende røster. Graham har et tydelig budskap som vil oppmuntre både kristne og de som ikke kjenner Gud til å gå Guds vei. Han har «takket JA» til invitasjonen og ser fram til å komme til Norge» heter det videre i pressemeldingen.

Proklamerende forkynnelse

Foruten store evangeliske kampanjer verden rundt, driver Franklin Graham også verdens største private nødhjelpsorganisasjon «Samaritans Purse».

Han var også blant kristenlederne som ba under presidentinnsettelsen for Donald Trump i helgen.

Frankling Grahams sønn, Will Graham, gjestet Norge i fjor sommer i forbindelse med hans Wake up Norway-turné – som var første ledd i Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) sine planer for Norge.

– Jeg tror at proklamerende forkynnelse er den mest effektive formen for evangelisering. Du må med andre ord bruke munnen for å fortelle folk om Jesus, uttalte han da i et intervju med Kristelig Pressekontor.