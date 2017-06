Hareide kaller «abortfest» usmakelig

-----

– Smakløst

– Jeg synes det er uverdig og temmelig smakløst å markere dette med det en kaller en «abortfest», sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagen.

Mens abortmotstander Ludvig Nessa og Aksjon Nytt Liv tirsdag går sørgetog for det ufødte liv i Oslo, arrangerer Kvinnefronten samtidig en «abortfest».

«Motdemonstrasjon: Vi fester for abortloven!» heter arrangementet på Facebook, ledsaget av et bilde med ordet «abortfest» i gyllen skrift med konfetti i bakgrunnen. På et annet bilde står det «Aldri mere strikkepinner».

Festen har fått tilslutning av blant annet Kvinnegruppa Ottar, Jentefronten, Feministisk Initiativ, partiet Rødt, AUF Akershus og Sosialistisk Ungdom. På Facebook har 324 personer sagt at de kommer.

FEST: Slik markedsføres «abortfest» for å feire abortloven, mens Ludvig Nessa går sørgetog. Foto: Skjermdump/Facebook

– Respektløst

Nessas sørgetog skal gå fra Eidsvolls plass foran Stortinget klokken 15, til Vår Frelsers gravlund, ifølge sokelys.com. Samtidig vil altså abortfesten gå av stabelen i Spikersuppa, 100 meter unna Stortinget.

Kvinnefronten oppfordrer til å ta med «glitter, stas, partyhatter, englevinger, såpebobler, hawaiikranser, vannpistoler, konfetti, ballonger, stjerneskudd, paljetter, blokkfløyte, kastanjetter og alt som lager ball, fæst og lyd».

Hareide har lite til overs for måten motdemonstrasjonen blir markedsført som.

– Abortdebatten har vært krevende og vanskelig, men jeg trodde man ville vise mer respekt. Å kalle det moro og festlig, er respektløst, ikke minst overfor dem som har tatt valget om å ta abort, kanskje som eneste utvei, sier Hareide.

«Alle som er for kvinners rett til å velge, kom og vis at holdninger som Aksjon nytt liv forfekter ikke er velkomne lenger! Bli med å marker denne viktige dagen med oss!» står det på arrangementets Facebook-side. Der får de flere støtteerklæringer, men det er også aborttilhengere som er kritisk til «festlighetene».

– «Abortfest»??? Jeg er for selvbestemt abort, men dette blir jeg faktisk kvalm av. Dette fremstår som kaldt og respektløst, skriver en ung kvinne.

– Tanken gjør meg uvel, skriver en annen.

Reagerer på formen

Hareide er skuffet over at arrangørene ikke endrer på festens profil etter all motbøren i sosiale medier. Også Vårt Land omtalte saken før helgen.

– Det går an å være ivrig og gjøre feil, men ved korreksjon endre ting.

– Det er formen og navnet på festen du reagerer på?

– Det er ordet abortfest jeg reagerer på.

– Hadde det vært greit om de bare sa de skulle feire abortloven?

– Da hadde jeg ikke reagert på Facebook. Det er et politisk spørsmål. Jeg kommer ikke til å feire abortloven, men respekterer at noen gjør det. Det er måten man gjør dette på, sier Hareide.

Dropper sørgetog

– Ville du heller gått i sørgetoget med Nessa?

– Jeg opplever nok at den type aksjonsform som Nessa har stått for ikke er i tråd med den måten jeg har valgt å markere mitt politiske ståsted. Derfor har jeg valgt ikke å gi dem oppmerksomhet. Jeg opplever at Børre Knudsen hadde en annen måte å formidle sitt syn på enn Ludvig Nessa har gjort, sier KrF-lederen.

Han slår fast at begge sider tjener på å vise respekt for den andre.

– Festen trengs

Johanne Vierhaug Lühr, Kvinnefronten. Foto: Privat

Johanne Vierhaug Lühr, pressekontakt i Kvinnefronten, avviser kritikken, og understreker at arrangementet ikke heter «abortfest», selv om bildet som topper arrangementssiden inneholder dette ordet.

– Det er helt greit at folk reagerer. Dette skal være en fest for at kvinner får bestemme over sitt eget liv. Vi kommer ikke til å fjerne bildet, sier Lühr til Dagen.

Hun mener at reaksjonene som er kommet på arrangementet, nettopp viser at den trengs.

– Mange er kritiske til at kvinner har rett til selvbestemt abort. Det er helt utrolig at Ludvig Nessa ikke får noe kritikk, mens vi som lager motdemonstrasjon får masse kritikk.

– Abort er en lettelse

– Men selv abortmotstandere sier de blir kvalm over markedsføringen av festen?

– For de fleste kvinner som tar abort er det en lettelse å fortsette livet slik de vil uten at noen blander seg inn. Dette er en privatsak og folk skal ikke komme med pekefingre, sier Lühr.

Hun forteller at Kvinnefronten har mottatt «særdeles ufine» kommentarer og videoer fra kritikere.

– Det er lenker til filmer som viser drøye ting og ikke hører hjemme noe sted. Det er falske propagandafilmer om kvinner som tar abort, det er bilder med teksten «dere skulle tenkt på dette før dere ble gravide», og kommentarer om at det å ta abort er å drepe et annet menneske. Vi kan tro at kampen er vunnet for abortloven, men det er den ikke, sier Lühr.

– Kvinner dør

Hun mener at abortkamp må ses i et internasjonalt perspektiv.

– Kampen er ikke isolert til Norge. Leger uten grenser bruker tall som at det dør 6 kvinner i timen på grunn av farlige aborter. Kvinner slutter ikke å ta abort selv om det er ulovlig. Sørgetoget vi alle burde delta i er for alle kvinnene som hvert år dør på grunn av farlige aborter. Skulle ønske politikere og tenketanker forstod dette, sier pressekontakten i Kvinnefronten.

