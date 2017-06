Fortsatt intet gull av null

Både Magne Hersvik i Verdipartiet og Tomas Moltu i PDK har svart på mitt innlegg «Det blir ikke gull av null». Hersvik er saklig, mens Moltu visst tror at jo styggere han skriver om KrF, desto større blir hans lille flokk.

Ingen er perfekt, men KrF har oppnådd fantastiske seire for det kristne Norge i perioden vi snart har bak oss. Dette må vi føre videre.

Den våkne leser vil se at ingen av de to kommenterer det som var hovedpunktet i mitt innlegg. Det finnes opptil 10 partier som skal dele på posten «Andre» på meningsmålingene. Den var i snitt på 1,7 prosent i de nasjonale målingene i mai. Begge de to minipartiene er i denne posten. Det blir det ingen innflytelse av.

Hersvik mener det skal være troende i kristne partier. Det er jeg enig i. Alle de jeg kjente på det store årsmøtet i Hordaland KrF, var ansikter jeg hadde møtt innen kirke og misjon. På våre lokale møter har Guds ord fast plass, ja på årsmøtet i Kvinnherad KrF var det til og med oppbyggelig duettsang. Ellers hører ikke dommen om dette meg til.

Det har i noen mindre miljøer festet seg en ide om at endringen i Grunnlovens §2 var et ledd i avkristningen av Norge. Denne paragrafen hadde en ekskluderende karakter, tidligere var det jøder, munkevesen og jesuittene som ikke hadde adgang til riket.

Mange ikke-lutherske kirker og trossamfunn kjempet mot denne paragrafen som bare inkluderte de evangelisk-lutherske. Det var stor enighet i Den norske kirke og i frikirkene om at denne paragrafen måtte endres.

Da kom det noen på arenaen som mente Jesus bodde i denne paragrafen. Nå lyder den slik: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene».

På et møte jeg var sa taleren at humanistisk er omtrent det samme som human-etisk. Det er historieløst å utelukke den kristne humanismen som har vært så sentral.

Det var så å si et samlet storting som stemte for den nye ordlyden. Et par representanter fra Sp stemte imot, de ønsket å knytte kirken nærmere staten. Endringen åpnet for at båndene mellom staten og kirken ble løst opp. Særlig frikirkene kjempet for en konfesjonsløs paragraf, og vant fram.

KrF fronter kun ett regjeringsalternativ. Det er sentrum-Høyre, med Erna som statsminister. Det ble tidlig sagt å være et luftslott, men etter Frp-landsmøtet er dette endret.

Vi må huske at KrF har hatt statsministeren i regjeringer som også ble sagt å være luftslott/urealistiske. Ved rødgrønt flertall er situasjonen en annen, men KrF har ikke noen godkjenning fra sitt landsmøte om å gå i regjering med Sp/Ap.

I 2013 så jeg gjerne at KrF kunne gå i regjering med H, V og Frp. Etter landsmøtet i Frp har jeg skiftet syn. Vi kan ikke regjere med et parti som kan gjøre det kriminelt å bo som jøde i Norge, som kutter støtte til trossamfunn og som har mulighet for aktiv dødshjelp i programmet. Den siste store saken har vært pils i parken. Et sted må grensen gå.

I skrivende stund kommer det inn nye saker KrF har kjempet gjennom i revidert nasjonalbudsjett. Nesten 30 millioner kroner til tiltak for fattige barn, økt lærlingtilskudd og en økning i minstepensjonen for gifte og samboende pensjonister med 1000 kroner. 15 millioner kroner ekstra i omstillingsmidler til Andøya har KrF også fått inn. Hele landet skal i bruk.

For meg er det fortsatt tall som teller. Følg meningsmålingene og gi deg selv innflytelse de neste fire årene. I Hordaland seiler KrFs andremandat inn og ut ettersom ulike målinger varierer. Det er kompliserte regnestykker, men det skal lite til for å doble KrFs styrke i neste periode.

Det er tall som teller. Og selvsagt også saker som livsrett og menneskeverd, kristne friskoler, kristne rusinstitusjoner, pensjonister, distriktene og de fattige blant oss. Vi må drive politikk for dem som trenger politikk. Her er det gjerninger som gjelder, ikke ord.