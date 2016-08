Vi trenger en ny kvinnekamp

Lørdag gikk politiet ut i VG og advarte mot den nye, seksualiserte kulturen som sprer seg i norske ungdomsmiljøer. Unge jenter skjenkes sanseløst fulle og voldtas. Bilder og filmer av overgrep blir delt i sosiale medier. «Dette er en landsomfattende og alvorlig trend», sier Laila Søndrol, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Onsdag fortalte Dagen dessuten om Laial Janet Ayoub som sier at hun opplevde sextrakassering da hun var på konsert under den multikulturelle Mela-festivalen i Oslo.

Hun forteller at unge gutter begynte å klå på henne og andre kvinner. Noen av guttene bøyde seg ned for å ta bilder under skjørtene deres.

Overgrep under fadderuker og innvandrergutter som trakasserer jenter på festival er ikke noe nytt. I vår handlet overskriftene om gutter som krevde seksuelle tjenester for å la yngre jenter kjøre med russebussene.

I sommer ble det rapportert om sextrakassering på festivaler i Sverige.

I Tyskland ble det ved nyttår meldt om situasjoner der unge menn med bakgrunn fra Midtøsten og Asia sextrakasserte kvinner.

Det ene har sin bakgrunn i en grenseløs, vestlig seksualkultur. Det andre kan gjerne forklares med at gutter som kommer med andre kulturers syn på hvordan kvinner bør oppføre seg, tolker vestlige kvinners frihet som et tegn på at de er fritt vilt.

Men begge deler koker til syvende og sist ned til et forvridd kvinnesyn og syn på seksualitet. For hva sier det ikke om norske gutters kvinnesyn – og syn på seksualitet, når jenter først blir presset til sex og deretter stemplet som horer?

Likedan er det uakseptabelt at andre kulturers trange oppfatning om hvordan jenter skal oppføre seg importeres hit.

Hendelsene er kvinneundertrykkende i sitt vesen. De innskrenker unge kvinners livsrom. Slik vil vi ikke ha det, så hva gjør vi?

Vi vil peke på tre momenter, men listen kan garantert gjøres lenger:

I den nevnte VG-artikkelen sier en ung gutt at de har lært for lite på skolen om hva som er lovlig og ulovlig, både om sex og om spredning av bilder. Det han sier er viktig. Skolen er en avgjørende arena for å snu utviklingen. Undervisning om samliv, grensesetting og nettvett må på timeplanen. Og samme krav til reaksjoner på seksuell trakassering må gjelde på skoler som i arbeidslivet.

For det andre: Vi er kommet langt når det gjelder likestilling i Norge. At kvinner i økende grad blir behandlet som kjønnsobjekter, trekker i motsatt retning. Vi trenger en debatt om årsaker og tiltak. Hvilken rolle spiller for eksempel pornoindustrien for holdningene til dagens unge gutter? Hvilke konsekvenser får det at en generasjon har vokst opp med TV-serier som Paradise Hotel, med hemningsløs sex og ubegrensede mengder alkohol? Vi må tørre å snakke om moral som en frigjørende ramme rundt menneskelivet.

Og for det tredje: VG forteller at unge jenter som ikke vil ha sex på fest, eller som sier fra om overgrep, blir sosialt isolert. Linda Noor i tenketanken Minotenk sier til Dagen at det er et problem at unge kvinner ikke tør å snakke om sex-trakassering i muslimske miljøer. Dette forteller oss at de unge kvinnene trenger noen som står sammen med dem. Ikke minst trenger de støtte fra andre kvinner.

Å slåss mot det nedbrytende kvinnesynet som er i ferd med å snike seg inn på flere arenaer må få sin rettmessige plass i vår tids kvinnekamp.