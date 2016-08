Reagerer på sex-trakassering på festival

Den muslimske kvinnen har fått en rekke kommentarer etter at hun i helgen skrev om sine negative erfaringer fra den årlige, flerkulturelle festivalen i hovedstaden på bloggen sin, hijabbloggen.

– Vi må våge å snakke om problemer vi opplever uten at dette blir gjort om til en skam. Jeg som muslimsk kvinne med hijab trenger ikke å skamme meg for å ta opp et slikt tema, og det er viktig for meg ikke å gjemme bort en sannhet vi lever i.

Det var lørdag hun og en venninne hadde tatt turen til arrangementet, som er kjent for kulturelle innslag og god mat. Senere på kvelden skulle de høre hiphop-artisten Admiral P.

– Vi stod foran scenen, det var god plass rundt oss, selv om det var tett med mennesker, men midt i konserten dyttet en vennegjeng seg frem. De begynte å danse og bevege seg veldig brått. Samtidig begynte de å klå på meg og flere andre kvinner, forteller Ayoub til avisen Dagen.

«Det er ikke slik dere skal behandle jenter», skrek hun til gjengen med unge menn.

«Hallo, vi er på konsert og danser!» forteller hun at de svarte.

Så skal flere av guttene ha huket seg ned for å ta bilder av skjørtene og underlivet til jentene.

Les også: Få muslimer anmelder voldtekt

– Trist

Etter dette trakk hun og hennes venninne seg vekk fra sceneområdet. Nå har hun skrevet om hendelsen i et blogginnlegg, som har fått mye oppmerksomhet og på sosiale medier har hun fått mye støtte fra både muslimer og ikke-muslimer.

Flere har også tatt kontakt med henne og fortalt om liknende opplevelser, forteller hun.

Men selv om Ayoub fikk mange positive tilbakemeldinger, har hun også fått høre fra både muslimer og ikke-muslimer at hun må skylde seg selv, når hun drar på slike festivaler og at hun som muslimsk kvinne ikke bør være til stede på slike steder.

«Kle deg anstendig og oppfør deg dannet, så tviler jeg på at man opplever noe slikt», skrev en kvinne til henne.

– Slike kommentarer gjør meg trist. sier Ayoub, som nå har bestemt seg for å anmelde forholdet, selv om hun tviler på at det vil føre frem. Hun tror det er viktig at også muslimske kvinner tør å snakke ut når de opplever seksuell trakassering.

Tyrkisk reklame advarer mot voldtekter i Sverige

– Uheldig hendelse

Festivalledelsen sier i en skriftlig uttalelse som Dagen har fått tilsendt at de har blitt gjort oppmerksom på det de kaller en «svært uheldig hendelse» på en av deres konserter.

– Dette er en hendelse som festivalen tar på alvor, og gjennom vårt samarbeid med politiet og vektere har forsøkt å unngå, sier Khaled Salimi, som er kunstnerisk og daglig leder for Mela-festivalen.

Festivalen forteller at de på har hatt både politi og synlige vektere til stede på hele festivalområdet, slik at publikum lett skal kunne komme i kontakt og melde fra om uønsket adferd.

Dagen var til stede da Laial Janet Ayoub tirsdag morgen møtte opp på Grønland politistasjon for å anmelde hendelsen.

Da Dagen tirsdag formiddag kontaktet kommunikasjonsenheten ved Oslo politidsitrikt hadde de ikke registrert anmeldelsen og kunne derfor foreløpig ikke kommentere saken. Mela-festivalen sier imidlertid at de vil gjøre alt de kan for at arrangementet fortsatt skal være trygt for alle aldersgrupper.

– Vi tar dette på ramme alvor og vil gjøre det vi kan for at slike hendelser ikke skjer igjen, sier Salimi.

TIPS OSS om saker / temaer du vil at vi i Dagen skal skrive om: redaksjonen@dagen.no

– Flere episoder

Linda Noor i tenketanken Minotenk forteller at hun kjenner flere som har fortalt om liknende hendelser fra Mela-festivalen.

– Jeg har hørt om flere slike episoder på festivalen opp gjennom årene, sier Noor.

Tenketank-lederen mener det er et stort problem at unge kvinner ikke tør å snakke om sex-trakassering, særlig i muslimske miljøer.

– Mange tenker at man må takke seg selv.

Hun mener også det er et generelt problem utover muslimske miljøer at kvinner kritiserer andre kvinner som snakker om dette temaet.

– Kvinner er ofte de verste til å bagatellisere slike hendelser, sier Noor.

I sommer ble det rapportert om flere tilfeller av sex-trakassering på festivaler i Sverige. I Tyskland ble det ved nyttår meldt om flere situasjoner der unge menn med bakgrunn fra Midtøsten og Asia sex-trakasserte kvinner. Sex-trakassering er også et stort problem i flere muslimske land, blant annet i Egypt.

– Det er jo generelt mye klåing og ekle tilnærmelser alle steder det er mye folk og feststemning. Hovedproblemet slik jeg ser det er at det er alt for lite fokus på de som faktisk står bak slik trakassering. Det er for lite fokus på oppdragelse av gutter og offentlig korreks av slik oppførsel. Det er fortsatt vanlig at ansvaret legges på jenter og at de får beskjed om å holde seg unna slike arenaer, hvis de ikke vil bli klådd på. Dette mener jeg er helt galt, at jenter skal måtte begrense sine liv, på grunn av uakseptabel oppførsel fra gutter.

– Hva kan man gjøre for at det blir mindre skambelagt å snakke om slike hendelser?

– Man må rett og slett snakke mer åpent om det, det er nettopp skamfølelsen som gjør at slikt kan forekomme uten at det får noen følger for de som gjør dette.

Les også.