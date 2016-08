Dramatiske tall for kirken

Aldri noen sinne har så mange meldt seg ut av Den norske kirke som i forrige uke. Fra mandag til torsdag benyttet hele 15.000 muligheten til å si farvel til folkekirken kun med et tasteklikk.

Også tidligere i år har utmeldingstallene ligget på et rekordhøyt nivå. Samlet har nå mer enn 23.000 forlatt kirken hittil dette året. Og det stopper nok ikke der. 2016 ligger an til å bli et annus horribilis for medlemsutviklingen i Den norske kirke.

Selvfølgelig er ingen organisasjon tjent med å ha medlemmer som ikke ønsker å stå som medlemmer. Og et trossamfunn må i tillegg spørre seg om hvor verdifullt det er å ha medlemmer som ikke ­deler trossamfunnets trosgrunnlag. Meningsmålinge­r ­viser jo at en betydelig del av kirkens medlemsmasse ikke gjør det.

Slik sett kan det finnes gode grunner for å ­avdramatisere de siste dagers kirkelige exodus. Vi, for vår del, klarer imidlertid ikke det. For vi mener nemlig at medlemstallet i Den norske kirke er et svært viktig tall. Det sier noe ikke bare om tilstand­en i kirken, men også om Norge som nasjon.

Den norske kirke har vært den fremste bæreren av kristen tro og kultur i Norge opp gjennom ­generasjonene. Den store oppslutningen rundt ­folkekirken har vært en av de fremste grunnene til at vi har kunnet kalle landet vårt for en kristen­ ­nasjon. Vi mener derfor at den nye avgrunnen som har åpnet seg under kirkens medlemsmasse er ­bekymringsfull.

Likevel er det ett tall som er enda mer uro­vekkende enn antallet som i disse dager klikker på «send» på det nye, nettbaserte utmeldingsskjemaet. Den norske kirke er nemlig et trossamfunn som lekker i begge ender.

Ikke bare melder folk seg ut av folkekirken i ­store antall. Det kommer stadig færre nye medlemmer inn.

Det er dåp, først og fremst barnedåp, som er inngangsporten til medlemskap i Den norske kirke. Men andelen av barn som bæres til dåpen i Norge har vært i nærmest fritt fall de siste årene. For 30 år siden ble nesten «alle» døpt i Norge. Siden da har andelen barn som blir døpt i folkekirken vært i konstant fall. En jevn nedgang i hver eneste tolv­månedersperiode. År ut og år inn.

2014 var det første året at prosentandelen av årskullet som ble døpt gikk under 60 prosent. I fjor fortsatte det videre ned til 57,8 prosent. Dåpstallene er på et nivå som på sikt kan true hele forståelsen av Norge som en kristen nasjon. Den norske kirke kan bli en folkekirke uten folk.

MF-rektor og kirkehistoriker, Vidar ­Haanes, har i intervju med Dagen pekt på at dåpstallene ikke har vært så lave siden hedensk tid i Norge. Innen fem år kan vi være i en situasjon der under halvparten av de nyfødte i Norge bæres til dåpen.

Er vi da lenger en kristen nasjon?

