Vil holde radikale islamister atskilt fra medfanger

Forslaget legges fram som svar på en konklusjon i en undersøkelse som myndighetene har gjennomført. Der slås det fast at noen karismatiske radikale islamister under soning har radikalisert britiske muslimer.

Den britiske kriminalomsorgen (NOMS) preges av at noen ansattes kultursensitivitet overfor muslimske innsatte går for langt, slik at dette kan legge hindre i veien for å kunne konfrontere ekstremistsynspunkter på en effektiv måte, heter det i undersøkelsen.

Ved utgangen av juni satt det 12.633 muslimer i fengsel i England og Wales. Ti år tidligere var tallet 8.243. Ved utgangen av mars i år var 147 mennesker fengslet for terrorrelatert virksomhet. Ti av dem anså ikke seg selv som muslimer. (©NTB)