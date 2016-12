Disket opp med julebord for rusmisbrukere

Det er et flott og unikt tilbud, sier en gjest. Det er en onsdag ettermiddag i desember og utenfor Evangeliesenteret-kontakten i Osterhaus gate i Oslo står et førtitalls rusmisbrukere og uteliggere og venter på å få komme inn. Vanligvis er det tirsdager og torsdager det er servering her, men i dag er det duket for julebord.

– Jeg vil inn og få meg julemat, utbryter en av dem med glede og forventning i stemmen.

Julemat på menyen

Gjennom vinduene kan vi se personer i hvite kokkejakker ordne i stand med ribbe, medisterpølser, medisterkaker, poteter og surkål. Snart strømmer julemusikken ut av lokalene og flere og flere gjester kommer til og fyller opp så det blir kø utenfor.

Dagens kokker og servitører er elever ved restaurant- og matfag på Østerbo vgs i Halden, en kristen videregående skole tilknyttet Østerbo evangeliesenter. Over halvparten av elevene på denne skolen er selv rusavhengige voksne som er inne til rehabilitering.

– Jeg var rusmisbruker i over 20 år. Nå har jeg vært på Østerbo i tre år og har vært rusfri siden september 2014, forteller Johan Berg (43) som er elev i andre klasse på restaurant- og matfag på Østerbo.

Hvert år

Å arrangere julebord for Evangeliesenter-kontaktens gjester er noe elevene på Østerbo gjør hvert år.

– Jeg var med i fjor også og det er utrolig flott. Det gjør noe med en som menneske. Det er rørende å se folk komme slitne og kalde og få seg mat og bli glade. Alle burde være med på noe slikt en gang, sier elev Tabita Nordhagen (30) som ikke selv har bakgrunn fra rusmiljøet.

– Jeg har ADHD og har vært alenemor i 12 år. Jeg fikk ikke fullført videregående utdanning og derfor går jeg på Østerbo nå, forteller hun.

Nå disker elevene, sammen med en stab fra Evangeliesenteret, opp med god julemat for dem som fortsatt lever som slaver under rusavhengigheten.

– Det er veldig trivelig og kjennes bra å være her og hjelpe andre. Det finnes mange som trenger hjelp, sier Berg som forteller at han selv benyttet seg av lignende tilbud i Sverige da han var rusmisbruker.

Berg håper at han og de andre elevene på Østerbo kan være til inspirasjon for andre rusmisbrukere som ønsker å bli rusfrie.