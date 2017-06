Treenighetstiden

Vi er i treenighetslæren, som varer i 20 uker etter pinse. Vi har avsluttet festhalvåret i kirken, med de store og sentrale høytidene. Nå er vi over i det vi kan kalle det «festløse» halvåret, med mest hverdager. Da troen skal styrkes og leves ut i hverdagen, i Guds menighet og der vi lever og befinner oss.

Gjennom bibeltekstene skal troen grunnfestes, helliggjøres og utrustes til tjeneste. Vi blir minnet om fundamentet for troen, den treenige Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, som er grunnlaget og forutsetningen for alt åndelig liv, åndelig vekst og tjeneste for Herren.

Den kristne kirke bekjenner troen på en treenig Gud. Vi finner ikke ordet treenighet i Bibelen. Vi har på sett og vis fått dette ordet fra dem som hadde båret troen og evangeliet gjennom tre hundre år med forfølgelse og lidelser.

Mange av dem hadde så vidt unnsluppet løvene i Colosseum i Rom. Mange hadde mistet det meste. Etter tre hundre år ble det satt en stopper for forfølgelsene. Keiser Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriket. Da forandret mye seg.

Det lå de første kristne tungt på hjertet å gi videre den kristne troen som de levde og kjempet for, og som også var verd å dø før.

«Kvardagskristen vil eg vera, syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og læra, det er ­himmelsong på jord.» ­– Orheim