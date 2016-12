Islam er i høyeste grad en mangfoldig og sammensatt religion. I møte med muslimene tror jeg det er minst to grøfter å falle i. Vi bør søke å finne veien mellom avveiene. Den ene grøften vi bør unngå, er å fremstille islam på en slik måte at enhver muslim er å sammenligne med en Osama bin Laden. Vi må vokte oss vel for å tenke at alle muslimer er terrorister, og skape fiendebilder hvor alt blir gjort sort-hvitt. I de mange debatter jeg leser i media om islam, synes jeg nok noen tegner et altfor forenklet bilde av hva islam er, og hvordan muslimene tenker.

Alle muslimer har det til felles at de ønsker å følge Koranen og underkaste seg Allah, og de fleste er opptatt av å etterfølge Muhammeds liv og eksempel, slik det er nedtegnet i de mange Hadith-samlingene. Likevel er det slik at verdens drøyt 1,5 milliarder muslimer tenker svært ulikt om mange forhold. De har mangfoldige innfallsvinkler til sin religion, og de mange ulike muslimske kulturer er ofte svært forskjellige. Akkurat som hos oss finner du også blant dem både fordragelige og ufordragelige mennesker. Jeg har mange ganger besøkt muslimske land, og ofte opplever jeg blant muslimene en enestående gjestfrihet og vennlighet. Jeg blir kjent med mennesker som jeg vet vil meg vel, og som ønsker å leve i fred med sine omgivelser, og samtidig er dypt bedrøvet over ekstremisme og vold som utøves av islamistene.

Når det er sagt, så er det på den annen side i høyeste grad grunn til å være på vakt mot islamismens utbredelse. Jeg mener det er en grøft å ufarliggjøre den tette koblingen som i økende grad gjør seg gjeldende mellom islam, vold og terrorisme. Jeg tror heller ikke det er rett å si at islamismen ingenting har med islam å gjøre. For den ekstremistiske islam henter nettopp sin inspirasjon fra tekster i Koranen og Hadith. De søker å innrette sitt liv i overensstemmelse med hvordan muslimene levde på Muhammeds tid. Og i biografiene om Muhammed møter vi en sterk kobling mellom kampen på slagmarken, politikk og religion. Det er ikke helt uten grunn at islam av mange omtales som «sverdets religion». Når kristendomsforfølgelsen øker i verden, skyldes det primært økningen av islamismen. Islam er antikristelig, i den betydning at islam på det sterkeste fornekter at Jesus er Guds sønn. Mange kristne opplever store vanskeligheter på grunn av vitnesbyrdet om Jesus. I økende grad blir kristne forfulgt, trakassert og drept i muslimske land. Det å være opptatt av religionskritikk i denne sammenheng, gjør en ikke til islamofob. Islam er som nevnt mangfoldig, alt fra folke-islam i Vest-Afrika og Asia, til fundamentalistisk islam innen wahabismen i Saudi-Arabia og Det muslimske brorskap og salafistene i Egypt.

Nå er det en ting hvordan vi skal forstå islam, og de mange ulike retninger innenfor islam. Det er ofte vanskelige og kompliserte spørsmål å svare på. Noe annet er spørsmålet om hvordan vi skal møte muslimene. Her er Bibelen klar. Vi skal kort og godt elske dem! Vi skal ikke ignorere islams reelle problemstillinger. Men Bibelen er full av advarsler mot hat og ukjærlighet. Også overfor muslimene gjelder Jesu radikale ord om å elske våre fiender, velsigne dem som forbanner oss, be for dem som forfølger oss. De våpen Herren har kalt oss til å bruke i troens gode strid er godhet, barmhjertighet og kjærlighet. Det er en stor nød å få bringe budskapet om Seierherren fra Golgata til den muslimske verden.