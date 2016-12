Engasjerer ikke Aleppo?

Vebjørn Selbekk skriver i sin leder i Dagen den 15,12 om venstresidens manglende engasjement for Aleppo og Syria. Er det virkelig tilfellet at venstresiden i Norge har sviktet syrerne?

Rekker ikke venstresidens solidaritet lenger enn Vestbredden og Gaza?

La det være sagt at til tross for at Vebjørn Selbekk ikke står øverst på listen over mine meningsfeller, så beundrer jeg hans evne og vilje til å ta en del av de vanskelige debattene. Dette derimot er skivebom. Til de grader.

For det første synes jeg det er et interessant premiss at venstresiden er de som svikter Syria. Ikke høyresiden da de tilsynelatende ikke har for vane å bry seg om banaliteter som krig og menneskelig lidelse (?!). Vanskelig å tolke premisset annerledes.

Så til sakens kjerne. Her bruker altså en profilert redaktør spaltemeter i sin leder på å slå politisk mynt på vår tids blodigste konflikt. Stråmenn bygges over en lav sko og konklusjonen hamres hjem: Israelhat og antisemittisme er den eneste logiske årsak til å støtte et fritt Palestina. Beviselig på grunn av venstresidens manglende engasjement for Syria.

At det på tirsdag ble arrangert fakkeltog for flyktninger i 18 (!) norske byer har altså gått Selbekk hus forbi?

Og hvordan forklares den massive støtten Kristoffer Joners Facebook-oppgjør med Sylvi Listhaug fikk, samt de 3 millionene NOAS fikk i donasjoner på kort tid?

Hva med de utallige frivillige som har reist til Hellas for å bistå flyktningene?

Eller Refugees Welcome?

Eller hva med da vi gikk mann av huse for å gi bort barnevogner, leker og klær til mottakene rundt i landet?

Jeg tør påstå at jeg i min levetid ikke har sett et så brennende engasjement for noen enkeltgruppe som det som har blitt mobilisert for syriske flyktninger. Med god grunn. Selvfølgelig har Selbekk fått med seg alt dette.

Derfor lurer jeg på hva Selbekk egentlig mener. Savner han at venstresiden tar enda tydeligere avstand fra Assad og Putin eller fra de dollarfinansierte opprørerne som i stadig større grad viser seg å bestå av islamske fundamentalister?

Denne konflikten er som konflikter flest ikke svart-hvitt. Det er på ingen måte Israel/Palestina heller, men der har man tross alt etter alle internasjonale definisjoner en okkupasjonsmakt som beviselig ikke etterkommer hverken verdenssamfunnets krav eller regelverk.

Og nei, det er ikke et spørsmål om religion eller etnisitet. Jødene i verden holdes ikke ansvarlig for staten Israels handlinger. Det er et argument skapt av Israelvenner for å skaffe seg et moralsk brekkjern.

Sannheten er nok dessverre slik, Selbekk, at konflikten i Syria er for komplisert til at man enkelt velger en side. Det kommer stadig ny informasjon om amerikanernes rolle i denne konflikten og om hvem opprørerne de stiller seg bak faktisk er som gjør FN-ambassadør Samantha Powers tale til Syria, Russland og Iran i Sikkerhetsrådet den 13.12 til en relativt pinlig affære. Samtidig forteller media om de grusomheter sivilbefolkningen lider under som følge av Assad/Putins krigføring.

Det er uoversiktlig, og til tross for at Assad opplagt fortjener lite sympati, er det lite som tyder på at opprørerne fortjener det heller. Og i bakgrunnen lurer IS. Både morderiske despoter og religiøse ekstremister gjør seg dessverre dårlig på en parole i et demonstrasjonstog. Derfor velger nok de fleste heller å bruke plassen på parolene til menneskene som lider i denne konflikten. Det er solidaritet i praksis.

Det som gleder meg er at engasjementet til tross for Selbekks påstander i aller høyeste grad er til stede. Så får det heller være at Selbekk er skuffet over at engasjementet omhandler dem som trenger det mest. Nemlig krigsofrene.