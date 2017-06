Bra begynnelse, Brende

Utenriksminister Børge Brende (H) fortjener honnør for at han raskt tok grep da det ble kjent at norske penger ble brukt til å reise et kvinnesenter som er oppkalt etter en palestinsk terrorist. Men det skulle jo bare mangle. En slik bruk av støttemidler er totalt uakseptabel.

Det er avgjørende at man ikke slår seg til ro med dette. Å trekke opp én stor løvetann betyr ikke at hele blomsterbedet er luket. Dessverre er ikke bare snakk om et uheldig enkelttilfelle. Tvert imot er det symptom på dypt problematisk tendens i det palestinske samfunnet. Viljen til å unnskylde og forsvare terror, og sågar gjøre terrorister til forbilder, er urovekkende sterk.

«Terror er terror er terror». Denne tredoble definisjonen framsatte den daværende israelske ambassadøren i Norge, Leora Herzl, i forbindelse med at en utbombet israelsk buss ble fremvist i Norge i 2004. Her i landet har det over mange år vært en tilbøyelighet til å forskjellsbehandle terrorangrep. De som er rettet mot israelske mål, synes å bli møtt med en helt annen forståelse enn de som retter seg mot europeiske land. Det er høyst problematisk. Den som tyr til målrettet drap og vold mot sivile som politisk virkemiddel, utøver terror. Slike personer kan ikke hylles som helter. De er ikke «aktivister og motstandsfolk». I norske ører gir det helt ufortjente assosiasjoner til Gutta på skauen under andre verdenskrig.

De norske motstandsfolkenes heltemodige innsats kan ikke sammenliknes med ugjerningene til palestinske terrorister. 37 sivile ble drept, blant dem mange barn, da Dalal Mughrabi deltok i et terrorangrep mot Israel i 1978. Snart 40 år senere anses hun som et så høyverdig borger at et kvinnesenter bør bære hennes navn. Det er intet mindre enn rystende.

I gårsdagens avis uttrykte lederen i Israels venner på Stortinget, Jørund Rytman (Frp), at partiet hans er fornøyd med Brendes inngripen. Han håper også at Utenriksdepartementet blir flinkere til å følge med i denne typen saker i fremtiden.

Det er en helt rimelig forhåpning. Norges rolle som leder for Giverlandsgruppen for de palestinske områdene innebærer et stort ansvar. Ingen andre land eller områder mottar så mange norske bistandskroner per hode. I fjor var de norske bevilgningene på 572 millioner kroner.

Flere ganger har både vi og andre kritisert norsk tafatthet i møte med at det blir betalt fangelønn til dømte terrorister. Glorifisering av terror og demonisering av jøder i skolebøker og barne-tv er et annet problem som heller ikke er blitt tatt på tilstrekkelig stort alvor. Den utbredte voldsromatikken på palestinsk side er etter vårt skjønn et av de aller største hindrene for fredelig sameksistens i Midtøsten. Man kan ikke forvente at Israel skal oppgi alle sikkerhetsbaserte restriksjoner når den andre parten i konflikten viser manglende vilje til å ta oppgjør med hat og uforsonlighet. Det ville innebære å utsette sin egen befolkning for en ufattelig fare.

Utenriksministerens inngripen mot kvinnesenteret i Burqa er en god start, men det er også bare en start. Norske myndigheter bør forvente og forlange et dypt oppgjør med palestinsk omfavnelse av terror. Det er ikke tilstrekkelig å ta ned et skilt med UDs logo fra en vegg i en liten landsby.