Svenske medier: Flere innbrakt av politiet i Stockholm

Lørdag ettermiddag ble tre personer i en bil på Kungsholmen stoppet av politiet, skriver Aftonbladet.

Et øyenvitne opplyser til avisen at det var to menn og én kvinne i bilen. Bilen de satt i, knyttes ifølge avisens opplysninger til 39-åringen som skal ha kjørt en lastebil inn i varehuset Åhléns City fredag.

Det var mellom klokken 17 og 18 at politiet aksjonerte, ifølge svenske medier.

Politiet har så langt ikke kommentert saken.

Både Aftonbladet og Expressen melder at svensk politi også har gjennomført en aksjon mot en leilighet i Vårberg sør i Stockholm.

Nyhetsbyrået TT melder at aksjonen er pågående ved 19-tiden lørdag kveld, og at minst én person er innbrakt av politiet.

