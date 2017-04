Svensk politi etterlyser mann i hettejakke

På en pressekonferanse fredag ettermiddag gikk politiet ut med et bilde av den etterlyste mannen, tatt i området der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.

ETTERLYST: Svensk politi sendte ut dette bildet av mannen som er etterlyst i forbindelse med den antatte terroraksjonen i Stockholm fredag. Foto: Polisen/NTB scanpix

Bildet viser en mann i 30-40-årsalderen, iført hvite Adidas-joggesko, mørk bukse og en hettejakke.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen. Vi vil at denne personen selv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.

Svenske medier meldte fredag om flere pågrepne og viste også bilder av pågripelsene, men under politiets pressekonferanse ble det opplyst at det ikke var foretatt pågripelser i tilknytning til saken.

Bekreftet ikke

Politiet ville under pressekonferansen ikke bekrefte opplysninger om døde og skadde etter det de mener var en terroraksjon, selv om svensk sikkerhetspoliti (Säpo) tidligere fredag opplyste at to var bekreftet døde.

– Det er mange skadde og opplysninger om døde. Vi kan ikke bekrefte antallet, det får helsevesenet gjøre, sa Eliasson.

Frykter flere

Politiet vet ikke om gjerningsmannen handlet alene og har skjerpet beredskapen betydelig av frykt for at det kan komme nye angrep og aksjoner.

– Vi vet ikke om dette var en enkelthendelse eller om vi kan vente oss flere slike hendelser, sa Eliasson.

Säpo-sjefen Anders Tornberg var også til stede under pressekonferansen fredag ettermiddag og virket ikke overrasket over det som skjedde i Stockholm.

Ikke overrasket

– Denne hendelsen er dessverre ikke overraskende. Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han.

Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.

– Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.

Trusselnivået har ligget på tre siden 2010 i Sverige, noe som innebærer "økt risiko" for terrorhandlinger.