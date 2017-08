Trodde tomme busseter var burka-kledde kvinner

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

«Kan jo være terrorister med våpen», skriver én.

«Skremmende. Ikke mulig å se om det er menn eller kvinner», skriver en annen.

Andre, hakket mer oppmerksomme medlemmer, kommenterer:

«Skal visst vurderes et forbud mot slike seterygger av Samferdselsdepartementet.»

«Det er bare tomme busseter, men ser skummelt ut.»

Det var Johan Slåttavik som publiserte bildet i den innvandringsfiendtlige Facebook-gruppen Fedrelandet Viktigst. Ifølge ham selv er bildet gammelt og har versert på internett lenge.

Det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å strømme inn, og det har tatt helt av etter at en annen Facebook-bruker valgte å dele flere skjermdump av reaksjonene på sin profil med teksten: «Hva skjer når det legges ut et bilde av noen tomme busseter på en brungrumsete gruppe på Facebook og nesten alle tror de ser en gjeng med burka?»

Slåttavik har nå blitt intervjuet av blant andre Wahington Post om saken. Til WorldViews skriver han i en melding at han kjedet seg og publiserte bildet av de tomme bussetene i den innvandringsfientlige gruppen fordi han var nysgjerrig på hvilke reaksjoner det ville få.

«Jeg endte opp med en god latter», sier han til nettstedet og forteller at han var sjokkert over at så mange gikk fem på.