Vil ha ung jord inn i klasserommet

Den norske, nyetablerte foreningen Skaper hevder at jorden kun er 6.000 år gammel. Nå vil de ha ungjordskreasjonisme inn i norsk skolepensum.

– Det dreier seg om tilleggsmateriell for natur- og religionsfag, sier styreleder Jogeir Lianes.

Inn i skolen

Et særlig ømt tema i skapelsesdebatten er spørsmålet om hva en skal undervise elever. I USA har spørsmålet vært gjenstand for mange runder i rettssaler siden starten av 1900-tallet. Selv om evolusjonslæren i dag har et definitivt overtak, er det stadig nye forsøk på å pensumfeste at et finnes alternative syn på universets og livets tilblivelse.

Alle kristne friskoler i Norge tilbyr i dag undervisning om evolusjonsteorien. Undervisning om skapelse kommer i tillegg til dette.

– Skaper er allerede i kontakt med flere skoler om utvikling av undervisningsmateriell. I første omgang vil nok dette dreie seg om tilleggsmateriell for natur og religions-faget. Skaper vil gjerne komme inn i alle skolesammenhenger, men naturlig nok er det i utgangspunktet kristne privatskoler som er nærliggende, sier Lianes. Han sier at undervisningsmateriellet vil vise at moderne vitenskapelige observasjoner støtter det Skaper anser som Bibelens verdensbilde og historie.

På nett

På organisasjonens nettside kan en lese om alt fra dinosaurer i Bibelen, til hvor jorden kan ha produsert olje og gass på knappe 6.000 år. Både arkeologi, biologi, geologi og astronomi er berørt.

– Hvorfor kommer denne foreningen nå?

– Det er litt tilfeldig. Vi var en gruppe på 10-15 mennesker som møttes, og tanken om en forening for trosforsvar vokste frem. Vi hørte med flere, men gjorde det litt under radaren.

Mange støttet idéen, og på stiftelsesmøtet for nøyaktig et år siden ble litt over 100 personer medlemmer.

Bibelsyn

Skapers kanskje mest grunnleggende kritikk mot evolusjonsteorien er at de mener troen på den forutsetter at man må se bort fra Bibelens ord om skapelsen. Dermed svekker en Bibelens autoritet, og ved selve trosgrunnlaget, mener Lianes.

– Siden Jesus er Ordet så må Ordet være Herre. Jeg tror det alvorlige her er at vi som mennesker har en tendens til å sette oss til Herre over Ordet.

Han viser da at såkalt liberal teologi har en tendens til å svekke Bibelens autoritet i etiske spørsmål, og i spørsmål om sentrale grunnsannheter i den kristne tro. At kristne kan tro på evolusjon er et symptom på den samme tendensen, mener han.

– Du må endre bibelsyn hvis du skal klare å sammenholde evolusjon med kristen tro. Det er opplagt en grunn til at kirken er der den er i dag. Selv biskopene som stemte for likekjønnet ekteskap vil si at de har tillit til Bibelen. Hva gjør da at de likevel kan tilsidesette det Bibelen sier med god samvittighet, spør han.

DEBATT:

Lianes erkjenner at det finnes evangeliske, konservative kristne som tenker annerledes om skapelsen. Han mener det likevel skyldes at de har gått med på å sette Bibelen til side, i dette spørsmålet.

– Må vurderes

Nils Ivar Brennhaug er inspektør I ved den kristne friskolen Danielsen videregående skole i Bergen. Han sier i en kommentar til Dagen at det kan være interessant med materiale som presenterer ungjordskreasjonisme.

– Flere fagseksjoner hos oss vil i så fall bli bedt om å uttale seg før vi vurderer bruk.

Han sier at fagseksjonen vil vurdere omfang av bruken når lokale læreplaner i de aktuelle fagene skal revideres.

– Ledelsen vil også se om den vil gi en anbefaling ut fra en vurdering av utgiver, forklarer han.