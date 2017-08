Listhaug trekker fram karikaturstriden

– Hvilken politiker var det som hengte en norsk redaktør ut til tørk for å ha trykket karikaturene? Ja, det var Jonas Gahr Støre. En person som nå ønsker å bli norsk statsminister, sier Listhaug i videoen, ifølge avisen.

Vebjørn Selbekk: Karikaturstrid i valgkampen

Listhaug viser til at Vebjørn Selbekk, som i dag er redaktør i Dagen, trykket en faksimile av Kurt Westergaards karikaturtegninger av profeten Muhammed, i avisen Magazinet. Magazinet fusjonerte med Dagen i 2008.

Selbekk ble drapstruet etter trykkingen, mens Jonas Gahr Støre gav en offentlig unnskyldning til verdens muslimer under en reise i Midtøsten. I etterkant har myndighetene blitt kritisert for å la Selbekk i stikken og gjøre ham til en syndebukk.

– Jeg synes ikke det er særlig forlokkende å tenke at norske verdier skal styres av Arbeiderpartiet og en ny regjering. Fordi vi vet at det vil føre til økende innvandring, sier Listhaug i videoen, ifølge VG.

Se videoen her:

Selbekk har tidligere kritisert Støre for ikke å rykke opp i sine handlinger under karikaturstriden. Han sier til avisen at han fortsatt mener Støre har en ryddejobb å gjøre.

– Det Støre gjorde burde diskvalifisere ham for å bli statsminister i dag. Norske verdier er under press, og Støre har ikke ryddet opp i det han gjorde den gangen. Det er naturlig at denne saken kommer opp nå når han søker vårt fremste tillitsverv, sier Selbekk til VG.

Vebjørn Selbekk: Når kristne velgere konkurranseutsettes

Støre svarer ikke VG, men det gjør nestleder Trond Giske. Han synes det er underlig at debatten løftes opp nå, og sier at folk flest vet hva Støre står for i spørsmål om ytringsfrihet og menneskerettigheter.