KrF og Venstre vil ha sannhetskommisjon 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjennomførte nylig en høring om saken, etter initiativ fra SV-representanter.

– Vi synes det er et grunnlag for å kunne be om denne type kunnskap og fakta om den fornorskningspolitikken som har vært overfor samer de siste 150 årene, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NRK Sapmi.

– Vi trenger helt klart en gransking av fornorskningspolitikken, som er en skamplett i norsk historie, istemmer Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

LES OGSÅ: – Kirken har glemt å be samene om tilgivelse

Stortinget får saken til behandling før sommeren.