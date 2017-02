Fransk politi tror egypter sto bak angrep ved Louvre

– Soldatenes inngripen hindret et terrorangrep fra en veldig målrettet gjerningsperson, sa statsadvokat François Molins i den nasjonale antiterrormyndigheteten på en pressekonferanse i Paris sent fredag kveld.

Tilstanden er livstruende for mannen, som ble truffet av fem skudd av soldatene som patruljerte det verdenskjente museet under angrepsforsøket fredag formiddag.

Mannen skal ha ropt "Allahu Akbar" (Gud er stor) da han gikk til angrep med machete. En soldat ble også brakt til sykehus med lettere hodeskader, opplyser franske myndigheter. Mannen bar på to ryggsekker, men hadde ikke med seg sprengstoff.

– Situasjonen ved Louvre-museet er helt under kontroll, men terrortrusselen mot Frankrike vedvarer, sa president François Hollande til pressen på EU-toppmøte i maltesiske Valletta samme ettermiddag.

Både han og statsminister Bernard Cazeneuve fastslår at angrepet utvilsomt hadde "karakter av å være terror". Identiteten og motivet til angriperen er imidlertid ennå ikke kjent.

To ryggsekker

Flere hundre turister ble holdt tilbake av politiet i museumsrom uten vinduer i flere timer før de fikk gå. Rundt 1.200 mennesker var til stede på det verdensberømte museet da den dramatiske hendelsen fant sted. Innenriksminister Bruno Le Roux roser politiet og soldatene for å ha sørget for at samtlige kom i sikkerhet.

Louvre forble stengt fredag av sikkerhetshensyn, men museet åpner igjen lørdag, opplyser kulturminister Audrey Azoulay på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Gjerningsmannen ble stanset idet han var på vei inn i et kjøpesenter i Louvres underetasje. Da han ble bedt om å vise hva han hadde med seg, og ble fortalt at han ikke kunne ta med seg de to ryggsekkene han bar på, trakk han fram en machete og angrep en vakt.

- Det var da han tok ut kniven og forsøkte å stikke soldaten, sier Yves Lefebvre, en talsmann for politiets fagforbund.

Intet sprengstoff

Politiet fryktet først at det kunne være sprengladninger i sekkene mannen hadde, men det var det ikke. Ifølge Paris' politisjef Michel Cadot, kan imidlertid mannen ha hatt med seg et våpen i tillegg til macheten.

Ytterligere en person er pågrepet, men hans rolle og eventuelle forbindelse til angrepet er ikke kjent, opplyser innenriksdepartementet.

Regjeringen fastslår at soldatene som skjøt, handlet i selvforsvar, og ber publikum om ikke å spre "falsk informasjon" om angrepet.

Louvre-museet rommer noen av verdens mest kjente kunstverk, blant dem Leonardo da Vincis "Mona Lisa". Museet er en av Frankrikes fremste turistattraksjoner.