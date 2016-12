Skilte foreldre hjelper andre i julen

Alternativ jul i Oslo har blitt arrangert i snart 50 år og er ett av mange arrangementer der frivillige bidrar til å skape julestemning for andre. Julaften er for lengst fulltegnet, men ildsjel Henning Holstad sier det trengs folk på andre vakter.

En gruppe som gjerne stiller opp på slike arrangementer er skilte foreldre som ikke er sammen med barna, men ønsker å gjøre noe meningsfylt i høytiden, skriver Dagsavisen. Holstad bekrefter at dette trolig er en av årsakene til at det aldri er mangel på folk som stiller opp på julaften.

– Det har vært sånn i mange år, for noen år er man med familien og andre ikke. Men det er også hele familier som kommer, sier han. Han håper han får folk nok også på første og andre juledag.

Også Kirkens Bymisjon har gjort samme observasjon som Holstad.

– Vi synes vi har sett det en stund, at tendensen med at man har barna annenhver jul gjør at man leter etter alternative julefeiringer, sier Thomas Møller i Kirkens Bymisjon.