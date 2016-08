Lagmannsretten tredoblet straffen for voldtekt

Straffen er mer enn tre ganger så lang som den mannen fikk da saken gikk for tingretten. Han erkjente å ha hatt sex med kvinnen, men hevdet det var med hennes samtykke og deltakelse, ifølge Bergens Tidende.

Derfor anket han dommen fra tingretten. Det gjorde også påtalemyndigheten.

I tingretten ble mannen dømt til ni måneders fengsel for grovt uaktsom voldtekt. Dommerne mente han ikke var klar over at kvinnen sov. Juryen i Gulating lagmannsrett så annerledes på saken og mente mannen skulle kjennes skyldig i forsettlig voldtekt av den tre år yngre kvinnen.

Dermed økes også straffenivået betraktelig. Grunnen til at straffen ikke ble enda strengere, er at saken er nesten tre år gammel.

– Hun er lettet over at hun ble trodd på at dette var et seksuelt overgrep. Saken har vært en stor belastning for henne, og hun er glad det er over nå, sier kvinnens bistandsadvokat Hege Pedersen Falch.

Saken ble opprinnelig henlagt av statsadvokaten, men kvinnen klaget til Riksadvokaten, som beordret at det skulle tas ut tiltale.

Det har ikke lyktes Bergens Tidende å komme i kontakt med mannens forsvarer.