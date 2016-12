Trump: FN-resolusjon vil forvanske fredsforhandlinger

– Gårsdagens store tap for Israel i FN vil gjøre det mye vanskeligere å forhandle fred. Synd, men vi vil få det gjort likevel, skriver han på Twitter lørdag kveld lokal tid.

14 av 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd stemte fredag for resolusjonsforslaget, og USA unnlot å stemme og la heller ikke ned veto, noe landet har hatt som praksis.

Ansatte i Det hvite hus sier årsaken til at USA lot resolusjonen gå gjennom i FNs sikkerhetsråd, var at de hadde gått tom for måter å overbevise Israel om at landets byggeaktivitet på palestinsk jord ødelegger håp om fred. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har rettet knallhard kritikk mot FN etter kravet.