Under seksdagerskrigen mellom 5. og 10. juni 1967 tok israelske styrker Vestbredden og Øst-Jerusalem som var under jordansk kontroll, Gazastripen som var under egyptisk

kontroll, Sinaihalvøya i Egypt og Golanhøydene i Syria.

I 1979 inngikk landet en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya.

Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden.

I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet koloniene som var etablert der.