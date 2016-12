Kreml tror ikke fly ble utsatt for terror

– Alle mulige alternativer blir undersøkt, og det er for tidlig å si noe med sikkerhet. Men som dere vet, muligheten for en terrorhandling er langt fra det vi tror mest på, sier talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, andre juledag.

Det antas at alle de 92 personene om bord mistet livet da flyet, en Tupolev-154, styrtet i Svartehavet første juledag. Mange av de omkomne tilhørte Aleksandrov-ensemblet, det russiske forsvarets eget kor, som skulle ha holdt nyttårskonsert på en russisk flybase i Syria.

LES: Den røde armes kor utradert i russisk flystyrt

Tusenvis av redningsarbeidere deltok mandag i letingen etter omkomne i Svartehavet.

Transportminister Maksim Sokolov sier også at terror ikke er blant hovedteoriene som etterforskes. Han mener det er mer sannsynlig at flyet styrtet som følge av teknisk feil eller feil begått av flygeren.

Ingen nødmelding

Likevel har flere flyeksperter pekt på forhold som kan tyde på et terrorangrep, som for eksempel det at mannskapet ikke meldte fra om problemer, og at deler fra flyvraket er spredt over et stort område.

Det ble søndag funnet vrakdeler fra flyet rundt 1,5 kilometer fra kysten, men eksperter antar at det styrtet om lag 6 kilometer ute i Svartehavet.

LES OGSÅ: Nasjonal sørgedag i Russland etter flystyrt

Flyet landet i Sotsji for å fylle drivstoff etter å ha tatt av fra en militær flyplass i Moskva. Det forsvant i havet rett etter avgang fra den sørrussiske byen.

Massiv leting

Over 3.000 redningsarbeidere, 32 båter og over 100 dykkere er fløyet til Svartehavet fra ulike deler av Russland. De leter etter omkomne både til sjøs og langs kysten, opplyser forsvarsdepartementet. Det var mandag morgen funnet i alt elleve omkomne. De er fløyet til Moskva der de skal identifiseres.

Mange mennesker kom mandag med blomster til bygningen der koret har sitt hovedkontor. Det har nå mistet 64 medlemmer. Andre juledag er erklært som offisiell sørgedag som følge av styrten.

Ble hjemme

Enkelte kormedlemmer var ikke med på reisen. Blant annet ble solisten Vadim Ananjev hjemme ettersom han og kona nettopp har fått sitt tredje barn.

– Jeg har mistet mine venner og kolleger, alle er drept, alle de fem solistene. Jeg er helt knust, sier Ananjev, som sier at han har mottatt kondolanser fra hele verden.

– Vi var elsket over hele verden, den politiske situasjonen er ikke noe å bry seg om, sier han.

LES MER: Jagland med kondolanser til flystyrtofre i Russland

Sørgende tente også lys og la ned blomster utenfor lokalene Channel One og NTV, som mistet flere journalister som også var på vei til Syria.