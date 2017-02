Debatten mellom sjefredaktørene Åshild Mathisen i Vårt Land og Vebjørn Selbekk i Dagen kan du se i opptak øverst på siden her. (Trykk på «Watch again»)

Tema: Trenger vi to kristne dagsaviser?

Debatten, i regi av Kristelig Pressekontor (KPK), ble holdt i Salen i Oslo.

– Fint med flere kristne stemmer

Så, trenger vi to kristne dagsaviser?

Vi har spurt flere kristenledere om hvordan de vurderer situasjonen.

– Jeg synes at det er fint med flere kristne stemmer og syns at Vårt Land og Dagen har utfyllende perspektiver, sier Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken.

– Jeg synes at Dagen de senere årene har vist større kompetanse på feltet Kristen-Norge, men i en fremtid med et radikalt annerledes mediebilde blir det spennende å se hvordan kristne stemmer vil utvikles, sier han.

– Stor spennvidde

Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet, sier til Dagen at det er såpass stor spennvidde i kristen-Norge at det er plass til to aviser:

– Jeg har et ønske om at kristne dagsaviser skal være med på å sette agendaen og bidra med standpunkt. Hvis man smalner inn til en avis, så vil du få lite konkret veiledning ut til kristenfolket. Det blir fort veldig profilløst, sier Furnes.

– Opplever at du at Vårt Land og Dagen fører til samhold eller splittelse i kirkelandskapet?

– De synliggjør den splittelsen som er et faktum. Jeg opplever absolutt ikke at de bidrar til dette på noen måte. De står med tyngepunktet i nær sagt hver sin ende, og det tror jeg er verdifullt. Det blir fort ullent hvis man skal blande alt, sier han.

– Tværing på småsaker

Marit Ecklo Brevik, daglig leder i Frikirken, opplever at det er interessant å lese kristenstoff, men går gjerne til andre aviser hvis hun vil ha nyheter om politikk og samfunnsspørsmål.

– Det er klart at Kristen-Norge ikke er så veldig stort. Trenger vi to dagsaviser for å dekke dette? Nei, kanskje ikke, tenker jeg. Så lenge man har lesere som ønsker det så er det bra, sier hun.

Brevik opplever at det fort kan bli litt tværing på småsaker og at enkelte tema kan bli gjentatt for ofte. I det siste har det vært spesielt en sak som har engasjert henne:

– Selv er jeg kjempebegeistret for fokus på kjønnsspørsmålet, og det er jo individuelt hva det er som engasjerer oss.

Dagen har i det siste skrevet en rekke saker om kvinner som opplever å ikke bli hørt i den konservative delen av Kristen-Norge.

Hun fremhever likevel verdien av å ha et mangfold i nyhetsdekningen:

– Mangfoldet representerer bredden, og kristenfolket er bredt sammensatt, sier hun.

