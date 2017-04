Dagen lanserer Presteguiden.no

Til informasjon: Dette var Dagens aprilspøk i 2017. Flere enn tusen personer klikket seg inn på Presteguiden.no, la inn sitt postnummer og trykket «søk» for å få opp en liste over prester i nærområdet. Presteguiden.no fikk et kort liv. Siden ble lagt ned sent på kvelden 1. april.

-----

Avisbransjen lider, men mediehuset Dagen rustes for nye tider. I sin utrettelige jakt på nye kilder til inntjening, har styret valgt å satse på en ny forbrukerportal som både vil tjene selskapets bunnlinje og kristenfolkets behov.

Presteguiden.no vil være en videreføring av Dagen-eide Stevneguiden.no (oppslagstavle for Kristen-Norge) og ikke minst Eiendomsmeglerguiden.no, en nettportal som ble etablert og utviklet av Dagen-konsernet, før Schibsted kjøpte seg inn i 2015.

Slik hensikten med Eiendomsmeglerguiden er å finne rett eiendomsmegler, blir målet med Presteguiden å finne rett prest.

– Ja, med Presteguiden.no kan du faktisk skreddersy din egen prest, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Les også: – En historisk dag for Dagen

Fortjener det

PRESTEGUIDEN.NO: – Kirkegjengere gis også anledning til å rangere sin egen prest, forklarer Vebjørn Selbekk. Foto: Magnar Børnes

– Hvis vi skal være ærlige, har vi vel alle brukt krefter på å irritere oss over presten eller pastoren, sier Selbekk, som selv har konvertert fra frikirkeligheten til Den norske kirke og som denne gangen vet hva han snakker om.

– Nå trenger vi ikke lenger la oss forarge over vranglære, hes fremføring av liturgien eller slepphendt omgang med dåpsbarna. Vi trenger ikke lide oss gjennom taler som aldri tar slutt, eller finne oss i at predikanter tar hysterisk høye honorarer, lover sjefredaktøren.

– Med Presteguiden kan du raskt klikke deg frem til den presten, pastoren eller predikanten som passer for deg. Fordi du fortjener det, sier Selbekk.

«Nå trenger vi ikke lenger la oss forarge over vranglære, hes fremføring av liturgien eller slepphendt omgang med dåpsbarna.»



Avanserte søk

Folk kan gjøre enkle eller avanserte søk på portalen. Ved det enkle søket legger man inn postnummeret sitt og tar til takke med den presten som bor nærmest.

I mer avanserte søk kan man legge inn og vekte en rekke kriterier (se faktaboks). Kirkegjengere gis også anledning til å rangere sin egen prest etter de samme kriteriene og slik hjelpe andre søkende til å orientere seg.

Tjenesten skal finansieres av annonsørinnhold, gaver og en egenandel fra prestene.

– Hva tenker du om faren for at prester og pastorer kan komme til å kjøpe seg positiv rangering – eller legge utilbørlig press på menighetsrådet for å få flere stemmer?

– Den risikoen tror jeg er meget liten, sier Selbekk. – Vi tar for gitt at norske prester er ubestikkelige og vidåpne for konstruktiv kritikk.

Les: Nasjonal oppslagstavle for Kristen-Norge

Naturlig oppfølger

NYE TJENESTER: Konserndirektør Geir Morten Nilsen antyder fremtidige tjenester som Organistguiden.no og Graverguiden.no Foto: Magnar Børnes

– Når man har funnet den perfekte presten, kan man hengi seg helt og fullt til prekenen, uten distraksjoner, sier konserndirektør Geir Morten Nilsen. Han opplever at Presteguiden.no er en naturlig oppfølger til Eiendomsmeglerguiden.

– Vi har jo alltid ønsket at den briljante teknologihuben som vi har på Dagen-huset kan tjene Kristen-Norge, sier han og antyder fremtidige tjenester som Organistguiden.no og Graverguiden.no.

Nilsen var selv gründer og pastor i Tremorkirken på Sotra før han ble direktør i Dagen. Slik har også han greie på det han uttaler seg om denne gangen.

Som leder av et mediehus med hovedkontor ved et av Norges mest forurensede veikryss (Danmarksplass i Bergen red.anm.), tror han den nye tjenesten kan være et friskt pust inn i norsk menighetsliv.

Les: Kirkedugnad vekker oppsikt

Forbedringspotensial

POSITIV TIL PRESTE-RANGERING: Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Foto: Magnar Børnes

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, åpenbarer luther velvilje når han blir bedt om å kommentere nysatsningen.

– Prestene får her en god anledning til å promotere seg selv, sier han og viser til mulighetene for å dele gode rangeringer på Facebook.

I et intervju med Dagen for to år siden ba han prestene ta prekengrep. Utspillet kom etter en serie anmeldelser av gudstjenester i Morgenbladet.

– Enhver prest kan bli en bedre forkynner, sa Nordhaug, som selv har undervist i prekenlære, også kalt homiletikk, ved Menighetsfakultetet.

Bekymret for konfirmantene

REDD FOR KONFIRMANTER: Martin Enstad, leder i Presteforeningen. Arkivfoto: Dagen

Martin Enstad, leder i Presteforeningen, er lunken i sin reaksjon på Presteguiden.no . Han er redd for at prestene vil føle at de må tale godt hver søndag og at vrangvillige konfirmanter og dåpsfølger kan komme til å straffe presten med dårlig rangering.

Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken, tror at forkynnerne i den trendsettende pinsemenigheten har alt å vinne på å holde en høy og relevant profil på den nye forbrukerportalen

– Ikke bra for klimaet

TENKER GRØNT: I Senterpartiet er vi tilhengere av kortreiste prester, sier Anne Enger. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Anne Enger, tidligere Sp-dronning, statskirkeentusiast og tidligere kandidat til toppledervervet i Kirkerådet, kaller Presteguiden.no en klimaversting.

– I vårt landstrakte land kan man komme til å måtte kjøre uhyggelig langt for å finne den perfekte presten, særlig hvis man bor i distriktene. I Senterpartiet er vi tilhengere av kortreiste prester, sier hun.

Prøv selv: Gå inn på Presteguiden.no nå for å søke deg fram til din favorittprest.

Ny digital portal: – Med Presteguiden.no kan du skreddersy din egen prest, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Til informasjon: Dette var Dagens aprilspøk i 2017. Flere enn tusen personer klikket seg inn på Presteguiden.no, la inn sitt postnummer og trykket «søk» for å få opp en liste over prester i nærområdet som kunne rangeres. Presteguiden.no fikk et kort liv. Siden ble lagt ned sent på kvelden 1. april.