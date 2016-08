Begrenset oppslutning for Listhaug som listetopp i Vest-Agder

Listhaug som tidligere kun har vært vararepresentant for Møre og Romsdal og Oslo, har bestemt seg for å stille som kandidat til Stortinget. NTB har tidligere skrevet at hun av flere i partiet blir sett på som en utmerket kandidat for Frp i Vest-Agder.

Men selv om hun i mange ulike sammenhenger har trukket fram sin kristne tro og gjerne går med korset synlig rundt halsen, og etter manges oppfatning vil kunne trekke velgere fra KrF til Frp, så er ikke det nok.

– Ikke imponert

NRK har kontaktet lederne for de 14 lokallagene i fylket. Ni sier nei til Listhaug, tre ønsker ikke å kommentere saken, mens én ikke har svart på henvendelsen.

– Jeg er ikke imponert over forslaget. Det er ikke noe galt med Listhaug, men velgerne må få mulighet til å velge en lokal kandidat de kjenner, sier lederen for Frps lokallag i Flekkefjord, Jan Erik Hogstad.

Den eneste av lokallagslederne som støtter forslaget åpent, er leder for Frp i Mandal, Arne Petter Beckstrøm.

– Jeg synes det er et positivt forslag. Listhaug vil kunne sanke mange stemmer fra andre partier på Sørlandet, sier han.

Aust-Agder og Oslo

Skulle døren lukkes i Vest-Agder, er det andre aktuelle fylker for Listhaug, men ikke uten at det er skjær i sjøen. En mulighet er listetoppen i Aust-Agder, men der er stortingsrepresentant Laila Godskesen innstilt på gjenvalg. Arendalitten Åshild Bruun-Gundersen regnes som en stigende stjerne i partiet, og ble innvalgt som vararepresentant til sentralstyret på landsmøtet i vår.

Oslo-benken er en åpenbar mulighet for Listhaug, som møtte som vararepresentant fra Oslo i forrige periode og har lang fartstid fra Oslo-politikken, ikke minst som byråd. Men spørsmålet er om hun og partiet ønsker en kampvotering mellom Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om andreplassen bak partileder Siv Jensen, dersom det kan unngås.

Hordaland er også lansert som et aktuelt fylke, men også her er det mange om beinet. Kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad er innstilt på gjenvalg, mens den andre Frp-representanten fra fylket, statssekretær Gjermund Hagesæter, takker nei.

Hjemfylket uaktuelt

I Møre og Romsdal er det mange sterke kandidater til plassene øverst på nominasjonslisten. Flere kilder NTB snakket med forrige uke, regnet det som lite sannsynlig at Listhaug vil representere hjemfylket sitt i neste periode.

Frp-veteran og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik vil etter alt å dømme stå på toppen også denne gang. Fylkets andre Frp-representant, Oskar Grimstad, har også sagt ja til gjenvalg. I tillegg har landbruksminister Jon Georg Dale fremmet sitt kandidatur.

Sylvi Listhaug brukte sommeren på å vurdere om hun ville søke stortingsplass i neste periode. Avklaringen kom i et intervju med Dagbladet forrige fredag der hun sier hun stiller seg til disposisjon for partiet, under forutsetning av at hun nomineres på sikker stortingsplass.

