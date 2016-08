15 drept i angrep mot amerikansk universitet

Sju sivile og tre angripere skal være blant de døde, sier polititalsmann Basir Mujahid.

Ingen gruppe har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Fortvilte studenter

Omtrent 700 studenter og lærere var på universitetet da det ble meldt om skyting og eksplosjoner i 19-tiden lokal tid onsdag kveld. Flere studenter sendte fortvilte Twitter-meldinger der de ba om hjelp.

– Vi er fanget inne i seminarrommet med andre studenter. Jeg hører eksplosjoner og skyting som pågår like i nærheten, sa en desperat student til nyhetsbyrået AFP på telefon.

– Rommet er fylt med røyk og støv, tilføyde studenten.

Fotograf slapp unna

Flere som var på universitetsområdet da det smalt, klarte å flykte i sikkerhet. Massoud Hossaini, en afghansk fotojournalist som jobber for Associated Press, var i et undervisningsrom sammen med 15 studenter da han hørte en eksplosjon.

– Jeg gikk til vinduet for å se hva som pågikk. Jeg så en person i normale klær utenfor. Han skjøt mot meg, og glasset knuste, sier Hossaini og forteller at han fikk kutt i hendene da han falt på det knuste glasset.

Studentene barrikaderte seg inne i rommet ved hjelp av stoler og pulter og holdt seg på gulvet. Deretter klarte Hossaini sammen med andre studenter å flykte fra campus gjennom en nødutgang på nordsiden, forteller fotografen.

– Mens vi løp, så jeg noen som lå på bakken med ansiktet vendt nedover. De så ut som de hadde blitt skutt i ryggen, sier han.

Bortført

Et mindre antall militærrådgivere fra NATO-styrken som er utstasjonert i Kabul, bisto og kom med råd til de tungt bevæpnede styrkene som omringet American University of Afghanistan (AUAF).

Onsdagens angrep skjer to uker etter at to universitetsansatte ble bortført av ukjente gjerningsmenn. Det er fortsatt ukjent hvor de to professorene, som kommer fra USA og Australia, befinner seg.

På kveldstid er det vanligvis fullt i klasserommene på AUAF, ettersom mange av studentene tar deltidsstudier mens de jobber på dagtid.

AUAF åpnet dørene for studenter i 2005 og har i dag rundt 1.700 studenter, skriver BBC. Universitetet er privateid, men driver på veldedig basis. (©NTB)