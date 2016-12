Trump ber USA legge ned veto mot Israel-resolusjon

– Det bør legges ned veto mot resolusjonen som vurderes i FNs sikkerhetsråd om Israel, sier republikaneren i en uttalelse i forkant av avstemningen i New York senere torsdag.

Det er Egypt som har lagt fram det lenge varslede utkastet til en resolusjon som krever at Israel stanser all bosetningsaktivitet Vestbredden. Videre heter det at alle eksisterende bosetninger er et grovt brudd på folkeretten.

USA la ned veto mot et likende forslag i 2011.

– USA har i lang tid framholdt at fred mellom israelere og palestinere bare kan skje gjennom direkte forhandlinger mellom partene, og ikke gjennom vilkår som presses fram av FN, sier Donald Trump.

Forrige uke nominerte Trump David Friedman, en varm tilhenger av israelske bosetninger, til USAs nye Israel-ambassadør.