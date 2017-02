Danielsen-elever blir fredspionerer

– Fred angår alle mennesker, og er noe av det viktigste vi kan snakke om i et samfunn. Det å få møte mange av dem som har jobbet med temaet over lang tid, blir utrolig interessant, sier Sander Nesse Hansen til Dagen.

Middagsbesøk

Han er en av de fem elevene ved Danielsen som er invitert til å delta på The World Summit of Nobel Peace Laureates i hovedstaden Bogota i Colombia. Konferansen ble stiftet i 1991 av tidligere president og fredsprisvinner Mikhail Gorbachev, og er en verdenskongress hvor fredsprisvinnere møtes for å drøfte globale utfordringer for å fremme fred og velferd i verden.

Arrangementet har særlig fokus på at ungdom og studenter deltar. Årets hovedmål er å undervise ungdommer i arven etter fredsprisvinnerne og deres organisasjoner, samt å fostre unge ledere som arbeider for fred. Men drømmereisen for de norske ungdommene hadde neppe blitt til uten Danielsen-eleven Ylva Bang. For i et middagsbesøk sammen med sin mor og en amerikansk kollega fra et universitet i USA, ble ideen om å reise til konferansen født.

– Under middagen diskuterte vi menneskerettigheter, og underveis kom vi inn på denne konferansen. Venninnen til min mor som er professor og har i mange år vært involvert i den nevnte konferansen. I samtalen foreslo hun at jeg kunne reise til Colombia med noen fra klassen min, og etter det begynte snøballen bare å rulle videre. Det har vært veldig gøy, sier Ylva.

Pionerer

Elevene fra Danielsen er på mange måter pionerer når de setter kursen mot Colombia tirsdag. For aldri før har det vært elever eller studenter fra Norge representert på den prestisjetunge konferansen. 2.000 unge mennesker fra hele verden er invitert, og de norske elevene vet de er privilegerte som får anledning til å reise. De er alle nysgjerrige og spente.

– Å få møte andre ungdommer og høre om deres erfaringer og tanker om fred og menneskerettigheter blir lærerikt. Selv brenner jeg veldig for dette temaet, og jeg ser for meg at jeg i framtiden vil studere noe i denne retningen, forteller Ylva.

Hun tror besøket på konferansen kanskje vil endre noe av den oppfatningen hun har av verden i dag. Ylva drar til Latin-Amerkia med et åpent sinn.

– Jeg ser jo ting ut fra mitt norske ståsted, men jeg kommer nok til å se verden på en annen måte når jeg reiser hjem igjen, tror hun.

Vithuran Nareshkvmar har for sin del foreldre som måtte flykte fra krig. Derfor har han i sitt eget liv fått se hva krig og ufred gjør med enkeltmenneskers liv.

– Det at mamma og pappa har opplevd krig, er noe som trigget meg veldig da jeg søkte om å få dra til Colombia, sier han.

– Her er det bare til å ha ørene vidåpne under konferansen, for det blir mye kunnskap å ta til seg. Og så hadde det vært kult å få møte Obama, lyder det klare ønsket fra Sander.

Håndplukket

Inspektør Kari Anne Johansen ved Danielsen har fått oppdraget med å reise til Colombia sammen med elevene. Hun opplyser at de fem ungdommene er håndplukket til å dra, etter en intern søknadsrunde på skolen. 19 søknader kom på bordet, og Johansen forteller om gode og seriøse søkere. Inspektøren er stolt og glad for den unike muligheten den kristne skolen har fått.

– Vi ønsker som skole å være relevant i samfunnet. Ikke bare gjennom teoretisk undervisning, men også gjennom praktiske tiltak som kan virke motiverende og skape engasjement. Samtidig er vi en kristen skole som ønsker å fremme fred og rettferdighet, fastslår Johansen.

Når elevene er tilbake i Norge, er de av ordføreren i Bergen invitert til å være med å arrangere en egen fredsdag i kommunen.