Konvertitt returnert til Iran

Iraneren ble pågrepet klokka fem på morgenen onsdag i forrige uke, 19 timer før fristen for opphold hadde gått ut. Den tidlige pågripelsen gjorde at advokat Asgeir Thomassen anmeldte politiet for ulovlig frihetsberøvelse.

Mener politiet har brutt loven

Politi anmeldt - tar måneder før de får svar

Mistenkte at asylsøker ville stikke av

Under fengslingsmøtet lørdag ble det bestemt at iraneren skulle fengsles frem til 9. september. Dette ble anket til Lagmannsretten. Deretter bestemte Politiets utlendingsenhet (PU) at konvertitten skulle tilbake til hjemlandet torsdag.

Iraneren kom til Norge som politisk flyktning i vinter. Han fikk etter hvert kontakt med en menighet hvor han skal ha blitt en kristen, ifølge menighetens prest. Iraneren ble døpt i sommer.

I august kom avslaget på søknaden om opphold, og nå sendes konvertitten ut av landet.

Presten og menigheten er bekymret for hva som kan skje med konvertitten hvis han blir sendt hjem til Iran.

– Hvis han blir sendt tilbake til Iran, havner han i fengsel, og vi vet altfor godt hva som skjer i iranske fengsler, sier presten.

Utlendingsnemnda (UNE) har likevel konkludert med at det er trygt for iraneren å returnere.

Regjeringen har satt som mål at 9.000 utlendinger med ulovlig opphold i Norge skal sendes ut i 2016. Ved utgangen av juli var 4003 personer sendt ut.