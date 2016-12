SYNGES PÅ LYSFEST: – Jeg vet at Tenn et lite lys er blitt sunget på den store lysfesten i Bergen i alle fall de to forrige årene. For meg har det vært stort at de enkle linjene har fått plass i et program som samler 30.000 mennesker, sier Bjarte Leithaug. Her i en annen korsammenheng. Foto: Privat