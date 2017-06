Det kan bli gull av null

Demokratiet er noe fantastisk. Det gir vanlige mennesker mulighet til å bestemme hvem som skal lede landet en lever i. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at jeg gjør noe stygt når jeg stiller til valg i konkurranse med KrF. Det har vært mange nedlatende kommentarer og anklager om at jeg ødelegger for KrF.

For noen tiår siden var det nærmest synd å starte nye menigheter. Nå er det nærmest synd å stille til valg for Partiet De Kristne (PDK). Velgere er forskjellig, og i et levende og godt demokrati gis velgerne flere muligheter både på kandidater og partier. Partiet De Kristne blir stadig omtalt som et miniparti av vår nærmeste konkurrent KrF. Så også av Geir Magnus Nyborg. Det som en unnlater å si er at KrF har falt fra 12,4 prosent til ca 4,5 prosent siden 2001. Og det er en av KrFs utfordringer. Alt som en unnlater å si.

Disse velgerne har tidligere markert at de har sterke sympatier med det kristne verdigrunnlaget, men har valgt å forlate KrF. Det er ingenting som tyder på at de er på vei tilbake. Tvert imot. Stadig flere forlater KrF. I dette landskapet er det nå kommet et avklart borgerlig alternativ. Partiet De Kristne. Om vi skulle lykkes med å få de velgerne som KrF har mistet, vil vi få en solid oppslutning på Stortinget. Det er derfor større sannsynlighet for at vi får inn førstemandatet i Hordaland enn at KrF får inn andremandatet.

Vi løfter frem det borgerlige, det verdikonservative og friheten. Vi har en retning på å flytte makten ned og ut til folket. I dette ligger og skattelette. Vi har og markert tydelighet i en så enkel sak som mindre bompenger og færre bomstasjoner. Vi ønsker å utfordre overnasjonale strukturer som KrF støtter, i EØS-avtalen. Vi ønsker å gjennomgå bruken av bistandspenger og igjen revitalisere bistand gjennom menigheter. Vi ønsker å utfordre FNs stadige kritikk av Israel, og vi våger å utfordre tanken på at all innvandring er av det gode. Vi våger å si høyt at vi bør prioritere forfulgte kristne.

Det er viktige ulikheter mellom PDK og KrF. Og vi er tydelige på hvor vi står. Alle parti har startet på null, og Partiet De Kristne har økende oppslutning og økende antall medlemmer. Vi lever i en tid hvor konsekvenser er blitt moderne igjen. Dette er enkelt. KrF må ta konsekvenser av sine valg. Partiet De Kristne må ta konsekvenser av sine valg. Og velgerne er fri til å gjøre de valg de ønsker. Dersom velgerne er fornøyd med retningen som landet har, så velger de trolig det samme som sist. Dersom de ikke er fornøyd, tilbyr Partiet De Kristne noe nytt. Jeg gjentar derfor noe som KrF aldri har gjort mot PDK.

Jeg ønsker KrF lykke til i valget og ser frem til å møtes på Stortinget.