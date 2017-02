Kirkemøtets vedtak

Les flere saker fra Kirkemøtet

Dagen skriver på lederplass 31. januar at vi seks biskoper med en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann, «stemte for flertallets forslag til homofilt vigselsritual».

Dette er Dagens tolkning, men den er ikke rett.

I likhet med fjorårets vedtak var også dette et omforent vedtak. Både de som var for og de som var mot forslaget om likekjønnet vigsel formulerte her sitt syn. Vi biskoper med en tradisjonell forståelse av ekteskapet gir uttrykk for vår oppfatning i vedtakspunkt 2:

«Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.»

Det står altså ikke her at vi støtter likekjønnet vigsel, men at vi ikke ønsker slik vigsel. Det er noe ganske annet.

Det har videre vært avgjørende viktig for oss som utgjør mindretallet bak vedtaket at et samlet Kirkemøte sikrer et robust og varig rom for begge syn i denne saken: «Kirkemøtet ... fastholder

- at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

- at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.»

