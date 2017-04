Fosterdiagnostikkens formål

Uttalelsene til Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant (Ap) og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, i et intervju i Dagen om NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) i svangerskapet, gir grunn til å undres over om hun har skjønt hva NIPT i fosterdiagnostikken innebærer og fører til.

Alle tall og detaljer i debatten om NIPT kan tilsløre at formålet med testingen utelukkende er å oppdage kromosomavvik som Downs syndrom. Det er derfor viktig å se selvmotsigelsen i Kjerkols uttalelser:



På den ene siden ønsker hun – og Ap – å tilby NIPT til alle gravide som i dag har rett til fosterdiagnostikk. Ifølge Kunnskapssenterets utredning vil det føre til at 13 ekstra fostre med kromosomavvik oppdages. Det finnes ingen «behandling» for disse – den gravide tilbys kun abort. Redusert behov for morkakeprøver vil samtidig føre til at to til fire utilsiktede aborter unngås, men i sum går altså flere liv tapt.

På den andre siden sier Kjerkol at hun tar avstand fra anklagen om at Ap nå vil gjøre det enklest mulig å oppdage Downs syndrom hos fosteret. Hun begrunner dette med fostermedisinens potensial for å behandle tilstander hos fosteret. Men hennes NIPT-forslag har intet slikt potensial: Det er kun et redskap for sortering – med dødelig presisjon.

Kjerkol uttaler at fostermedisin er til for fosteret. Vi er helt enige med henne i at fostermedisin og fosterdiagnostikk burde ha fosterets beste som eneste mål. Imidlertid er ikke virkeligheten slik, og hennes forslag er et steg bort fra fosterets beste.