Utrygt å stemme KrF om du vil ha Frp-politikk

Frp-politiker Sylvi Listhaug sier til Dagen at «mange velgere opplever det utrygt å stemme på KrF».

LES SAKEN HER: Listhaug: – Utrygt å stemme KrF

Fra et Frp-perspektiv kan jeg faktisk godt forstå at en stemme til KrF kan oppleves som noe utrygt. La meg utdype med noen punkter som gjør KrF til et utrygt alternativ for deg som liker Frp-politikk.

Dersom du ønsker aktiv dødshjelp i Norge vil en stemme til KrF være utrygt. Det vil være mye tryggere å stemme Frp som ønsker å innføre det, enn KrF som vil kjempe imot enhver form for innføring.

Dersom du vil at tvillingabort skal være lov i Norge, vil en stemme til KrF være utrygt. Frp har derimot gjort det lovlig og stemte imot KrFs forslag i Stortinget om å gjøre det ulovlig.

Dersom du vil ha billig sprit og en mer liberal alkoholpolitikk i Norge, er KrF et utrygt alternativ for deg. Da bør du heller stemme Frp, som vil fjerne Vinmonopolet, øke taxfreekvotene og bidra til generell liberalisering av alkoholpolitikken. KrF ønsker det motsatte gjennom en fortsatt restriktiv og solidarisk alkoholpolitikk i Norge.

Dersom du vil ha søndagsåpne butikker og ikke vil verne om hvile­dagen, er KrF også et utrygt valg. Frp vil gjøre annerledes­dagen om til en hverdag, så da er nok Frp et tryggere valg for tilhengerne av søndagsåpne butikker.

LES OGSÅ: Åpner for å gi bibelskole-poeng

Dersom du ikke ønsker å løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne, er KrF et utrygt alternativ. For Frp er ikke ekteskapet mellom mann og kvinne lenger den foretrukne samlivsformen. KrF fremhever ekteskapet som en stabil og forpliktende ramme rundt barns oppvekst.

Dersom du synes kontantstøtten er en dårlig ordning for familiers valgfrihet, er det nok utrygt å stemme KrF. Frp vil fjerne dagens kontantstøtte for ettåringer og fjerne barnetrygden fra mange familier. KrF mener at familiene i Norge trenger flere ordninger, ikke færre, som kan bidra til mer valgfrihet og større fleksibilitet.

Dersom du ikke vil at Norge skal hjelpe verdens fattige mer, da er også KrF i beste fall et utrygt alternativ. Frp er et tryggere alternativ der de gjennom mange budsjettforslag har kuttet milliarder til verdens fattige. KrF mener flyktninger og andre trengende bør hjelpes mest mulig nærmest mulig der de bor gjennom en offensiv bistandspolitikk.

Dersom du mener kjøp av sex bør være lovlig og be om hjelp være forbudt, er KrF et utrygt valg for deg. Frp er et sikrere valg da de vil fjerne sexkjøpsloven som forbyr kjøp av sex mens de vil forby mennesker å be om hjelp.

Dersom du mener barn og unge bør ha like lett tilgang til porno som i dag, er også KrF et utrygt valg for deg. Frp sier nei til å innføre pornofilter hos internettleverandører og mobiloperatører og argumenterer med at det vil kunne «undertrykke seksualitet».

KrF vil bruke alle lovlige virkemidler for å redusere tilgangen til pornografi, spesielt rettet mot barn og unge.

LES: Kristne førstegangsvelgere opptatt av asyl, miljø og utdanning

Hvis du mener religionsfriheten ikke er viktig for alle, bør du også passe deg for å stemme KrF. Frp er kanskje valget for deg siden partiet har tatt til orde for et SV-forslag om å sensurere hvilke holdninger norske tros- og livssynssamfunn kan stå for. De vil nekte jødiske guttebarn omskjæring. De vil forby religiøse symboler i skolen.

Det er mange gode grunner til å stemme KrF. Som jeg sa til Dagen ønsker vi Erna som statsminister i fire nye år med en regjering bestående av sentrum og KrF.

Men det kan være utrygt for deg som sympatiserer med Frps ja til aktiv dødshjelp, nei til hviledagen, ja til sorteringssamfunn, nei til å løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne, ja til frislipp av alkohol, nei til kontantstøtte, ja til porno og nei til sexkjøpsloven.

Men så kan det jo hende at det er noen som synes det er mer utrygt å stemme Frp. Hvem vet?

Vebjørn Selbekk: Når kristne velgere konkurranseutsettes