Utrygt å stemme KrF hvis du vil unngå Støre som statsminister?

Det er svært interessant å se hvilket behov KrF og Knut Arild Hareide har for å vise frem uenighet med Frp og meg. Jeg registrerer ikke det samme behovet for å markere avstand til Ap, Venstre, Høyre eller andre partier.

Føler Hareide kanskje at det er litt utrygt frem mot valget? At hans og partiets lefling med Jonas Gahr Støre og Ap ikke blir tatt godt i mot på Vestlandet og Sørlandet der mesteparten av velgerne hans befinner seg?

Jeg har møtt mange velgere som tradisjonelt har stemt KrF i sommer. Mange av dem er opptatt av om en stemme på KrF kan være det samme som en stemme på Ap. Dette har ikke KrF utelukket, ja sågar så har flere fylkesledere i partiet åpnet for at man ønsker dette.

Det vil alltid være slik at man ikke er enig i alt et parti står for, slik er det også for oss som er aktive medlemmer. Men man engasjerer seg og stemmer på det partiet som man er mest enig med eller som fronter de sakene som betyr mest.

Er man opptatt av våre verdier i et langsiktig perspektiv, av at vi skal ivareta vår kristne kulturarv og tradisjoner bør man stemme på Frp. Er man opptatt av at barn og barnebarn skal vokse opp med en velferdsmodell som vi har utviklet over mange år bør man stemme Frp.

Er man mer opptatt av å hjelpe flest mulig medmennesker som har flyktet fra krig og konflikt bør man stemme Frp. En streng innvandringspolitikk og tydelig retorikk bidrar til at få asylsøkere kommer til Norge.

Da kan vi bruke de store pengene på å hjelpe mennesker i nærområdene, istedenfor på asylsøkere i Norge. Alle som har drevet hjelpearbeid ute i verden vet at pengene strekker mye lenger til å hjelpe flere der ute enn her hjemme.

Jeg tror mange velgere har vondt for å skjønne hvorfor KrF gjør meg og Frp til hovedmotstanderen i valgkampen istedenfor partiene på sosialistisk side. Jeg og Frp ønsker et godt samarbeid med KrF, så får vi heller snu det andre kinnet til når det kommer slike innlegg fra Knut Arild Hareide. Godt valg.

