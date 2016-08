Når eksistensen blir utfordret

Slik er detetter min mening blitt når lederen i Akershus KrFU, Julia Sandstø, går ut i torsdagens avis og krever at Kristelig Folkepartis Ungdom skal kvitte seg med partiets hjertesaker. Begrunnelsen er: Vi må gjøre partiet bredere.

Ideen om å gjøre partiet bredere er langt fra ny. Den debatten har ridd partiet gjennom flere landsmøter de siste årene. Vi tenker spesielt på vedtaket om fjerning av bekjennelsesparagrafen, som både var en symbolsk, men også en praktisk, endring.

Men ikke engang et så sterkt signal som lå i det vedtaket har gjort partiet bredere. Det har ikke fått flere stemmer eller nådd lenger ut, ifølge valgresultatene. Heller ikke meningsmålingene i det siste tyder på at KrF er i ferd med å fange opp den brede befolkning.

– KrFU skal være bastant på verdier, men må senke terskelen for at andre ikke-religiøse og muslimer vil melde seg inn. Vi må gjøre partiet bredere, ellers overlever ikke KrFU og KrF, sier Sandstø i intervjuet med Dagen.

En slik uttalelsereiser noen interessante problemstillinger. For det første må man spørre om hvilke verdier KrFU har tenkte å være bastante på når de vil utfordre partiets tradisjonelle verdisaker. Og hva skal KrFU og Sandstø satse på som skal appellere til velgerne og få dem til å ta KrFs stemmeseddel framfor stemmeseddelen til andre partier? Og hvorfor har ikke KrF opplevd en strøm av ikke-religiøse og muslimer med de justeringene som er gjort allerede?

For en tid siden hadde Dagen et intervju med menighetsleder og lokalpolitiker Arnfinn Clementsen. Han advarte der partiledelsen mot en nyorientering som støter bort gamle velgere og ikke trekker nye sympatisører.

Et hovedpoeng er at arbeidet med å gjøre partiet mer spiselig for nye velgergrupper har skapt en del unødvendig usikkerhet. Clementsen viser også til at de siste valgene og meningsmålingene kan tyde på at betydelige deler av det vi kan definere som partiets hovedmålgruppe, ikke støtter opp om eller stemmer på partiet. Her tenker han spesielt på det norske kristenfolket.

KrF har en plass i norsk politikk fordi det er annerledes og fører en politikk basert på kristen etikk og verdier. Når Sandstø sier at KrFU og KrF kan avlyse kampen mot ekteskapsloven «fordi ingen andre partier har dette i partiprogrammet sitt», så forteller det at hun ikke har forstått hva partiets eksistensberettigelse handler om.