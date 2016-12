Velgernes alternativ

Knut Arild Hareide og KrF uttrykte tydelig i budsjettforhandlingene at de ikke setter særlig pris på å bli forelagt et ultimatum. Likevel har nå Hareide og KrF stilt statsministeren et ultimatum foran Stortingsvalget i 2017, Høyre må velge mellom Frp på den ene siden og V og KrF på den andre siden.

KrF vil ikke lenger garantere en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall. Aversjonen mot Frp er fremdeles den drivende politiske kraften i KrF, og partiet føler seg mest tilfreds med å isolere samarbeidet på borgerlig side til de mest verdiliberale partiene Venstre og Høyre.

Snarere enn å være åpne for et samarbeid med den verdikonservative siden av Frp vil KrF da heller søke til sosialistene og Arbeiderpartiet. Hvis Høyre velger fortsatt regjeringssamarbeid med FrP vil KrF være et opposisjonsparti. Dette er en ryddig avklaring, men samtidig noe velgerne må ta til etterretning.

Det er et klart budskap til velgerne. Dersom man ser at de gode verdikonservative løsningene er å finne i et bredt borgerlig samarbeid, er ikke KrF partiet å satse på. Og dette er et ultimatum.

Partiet De Kristne (PDK) har en avklart plattform. PDK er et sentrum-borgerlig parti. Der finnes ingen rasjonale i at Venstre står nærmere et verdikonservativt alternativ enn Frp.

PDK vil prioritere økt handel og samarbeid med Israel, vi vil flytte Norges ambassade til Israels hovedstad Jerusalem, PDK vil stanse norske skattebetaleres finansiering av støtte til terror gjennom giverlandsgruppen og vi vil ikke akseptere kravene om et jøderent Judea og Samaria som forutsetning for fred.

PDK har ikke gitt opp kampen for ekteskapet som en unik institusjon mellom en mann og en kvinne og sikre barns rett til å kjenne mor og far. Vi vil kjempe for det ufødte liv, og sikre at aktiv dødshjelp ikke får en plass i norsk lovverk.

PDK vil styrke forsvaret langt mer enn det som langtidsplanen har lagt til grunn. Norge må ha et landforsvar med Heimevern og Hær, samt opprettholde kapasiteter som kan sikre vår lange kyst og ivareta norske interesser i havet. PDK vil ha flere privatskoler, og sikre retten til hjemmeundervisning. Elever og foreldre skal ha et reelt fritt undervisningsvalg.

Kristendommen må ligge som vår fortsatt grunnleggende kulturbærer, og derfor må kristendomsfaget styrkes i skolen. PDK vil fjerne NRK lisensen og redusere formueskatten. PDK vil innføre norsk grensekontroll og reversere politireformen som har redusert og fjernet nærpolitiet i svært mange lokalsamfunn og norske byer og bygder.

PDK ser forskning, innovasjon og grundervirksomhet som avgjørende viktig for å bygge norsk økonomi etter oljealderen, og derfor må skatteregimet og offentlig byråkrati være positivt organisert i forhold til entreprenørskap og innovasjon. PDK tror på nasjonalstat og folkestyre, og vil derfor ta folkets to ganger NEI til EU i folkeavstemninger på alvor.

EØS-avtalen må på bordet og diskuteres, og Norge skal ikke lenger være flinkeste elev i klassen på å tilpasse seg ethvert vink og innfall fra byråkratene og adelen i Brussel. Norge skal fortsatt være et trygt og fritt land for alle, også dem som har flyktet fra forfølgelse og totalitære kulturer.

Derfor vil PDK støtte forbud mot niqab, og norske uniformer skal være lik for alt tjenestegjørende personell. PDK vil ha en grunnleggende reform av barnevernet hvor man sikrer at den interne kulturen er sunn, hvor de ansatte har det nødvendige utdannings og erfaringsnivået for denne krevende etaten og hvor det biologiske prinsipp og minste inngripens prinsipp gjelder.

Reaksjonene internasjonalt som vi har sett det siste året på barnevernets beslutninger må tas på alvor. Litt ydmykhet må Norge også kunne vise. Statens rolle er ikke å gripe inn i alle områder av menneskers liv og detaljregulere det.

Staten er befolkningens tjener og ikke hersker. Partier som er opptatt av individets frihet og rett, og som vil legge til rette for en begrenset men nødvendig stat, er naturlige samarbeidspartnere for et verdikonservativt parti.

Partiet De Kristne har følgende løfte til velgerne: Vi stiller intet ultimatum. De beste løsningene i norsk politikk ligger på borgerlig side. En stemme til PDK er en stemme til en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall.