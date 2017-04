Vi sørger med kopterne

Det skulle ha vært en fest. En gledens dag i en vanskelig tid. For første gang siden han ble pave i 2012 skulle Tawadros II lede palmesøndagsmesse i Alexandria.

Vaktholdet var skjerpet rundt den koptisk ortodokse St. Markus-katedralen før paven ankom byen på lørdag. Samtidig begynte folk å sette opp boder langs veien for å selge palmegrener og gjøre klart til festen. Så endte festen altså i tragedie.

Den koptisk-ortodokse kirke omtaler seg selv som en martyrkirke. Knapt noe sted har så mange gitt livet for troen sin gjennom århundrene som i Egypt. Heretter vil også palmesøndag bli en dag som særlig forbindes med martyriet. Minst 47 mennesker mistet livet i de to bombeangrepene søndag.

LES: Minst 43 drept av bomber ved kirker i Egypt

Den første bomben eksploderte i Tanta, en by i Nildeltaet, ni mil nord for Kairo. Kopterne i Tanta visste at de var utsatt da de denne morgenen gikk til messe i St. George-katedralen, en av Egypts eldste kirker.

I mars ble en bombe ble funnet inne i den samme katedralen, men da ble den til alt hell oppdaget og uskadeliggjort. Til tross for økt vakthold klarer likevel terroristene å plante en ny bombe i kirken på en av årets største festdager.

Bomben drepte 29 mennesker og såret 71, melder den egyptiske nettavisen Ahram online, med lokale myndigheter som kilde.

Knappe to timer senere, like før klokken ett, prøvde en selvmordsbomber å ta seg inn i den koptisk ortodokse katedralen i Alexandria, mens pave Tawadros sto foran alteret og forrettet messe.

En politimann skal ha blitt drept da han forsøkte å stoppe terroristen, skriver Egypt Independent. 18 mennesker ble drept, men paven kom seg uskadd unna. Nå spør folk seg om terroristens mål var å ta livet av pave Tawaros II.

LES OGSÅ: Egypt-ekspert: – IS utnytter misnøyen i Egypt

Bombeangrepene kommer for øvrig bare uker før pave Frans skal på offisielt besøk til Egypt. Slik kan angrepene også tolkes som et budskap til den katolske kirkens overhode, om at han ikke skal føle seg for trygg hvis han kommer, og at han helst bør holde seg hjemme.

Kirkene skulle være den tryggeste plassen noen kristen kunne være. Det er dette som er tanken bak tradisjonen med kirkeasyl, blant annet. I flere land er kirkene like fullt blitt et av de farligste stedene man kan være.

Vi så det i Irak under de intense borgerkrigsårene etter Saddams fall, der 118 kirker ble angrepet – før IS slo til i 2014 og ødela enda flere. Vi har sett det i Pakistan, der kristne går påskehøytiden skjelvende i møte i år, etter angrep mot kirker i påsken både i fjor og i 2015. Og vi har ikke minst sett det i Egypt.

Forholdet mellom radikale islamister og den koptisk ortodokse kirke i Egypt er blitt svært betent etter at pave Tawadros II støttet militærkuppet som felte Det muslimske brorskapets president Mursi i 2013.

Landets kristne ble utpekt som syndebukker og ble gjenstand for en hevnkampanje der kirker og kristnes eiendommer ble ødelagt over hele landet. Senere har kopterne opplevd en rekke voldelige angrep, med bombeangrepet mot St. Markus-katedralen i Kairo i desember som det verste.

IS har påtatt seg ansvaret for bombene på palmesøndag. De publiserte tidligere i vår flere videoer der de sa at Egypts kristne var legitime mål for angrep. Videoene ble publisert samtidig som kristne i den nordlige delen av Sinai måtte flykte i hopetall etter at islamister hadde begynt å likvidere kristne og sette fyr på hjemmene deres

Egyptiske sikkerhetsstyrker har lenge ført en seig kamp mot IS-lojale islamister på Sinaihalvøya. Angrepene mot kristne hjem og søndagens to bombeangrep gjør at man er redd islamistene skifter taktikk og retter fokus mot sivilbefolkningen i stedet, skriver Associated Press. Det er i så fall svært dårlig nytt for den kristne befolkningen.

LES MER: Innfører unntakstilstand i Egypt etter kirketerroren

Angrepene på kristne i Egypt sprer dyp frykt. Det skaper også en enorm frustrasjon, fordi kopterne føler at myndighetene ikke gjør nok for å beskytte dem. Søndagens hendelser fører trolig til at enda flere velger å emigrere. Slik bidrar angrepene til den kontinuerlige flukten av kristne fra Midtøsten.

Men de kristne i Egypt har samtidig en motstandskraft mot forfølgelse som få andre. Den blodige historien har gitt kopterne en bevissthet om at de er sårbare, men den har også gjort dem seige, sterke og tett knyttet til kirken sin. Den koptiske kirkens vilje og evne til å klore seg fast er trolig mye sterkere enn IS ønske om å drive dem derfra.

Nå ber de kristne i Egypt om forbønn. Nyhets- og forbønnstjenesten Middle East Concern, som er kjent for å ha svært gode kontakter i regionen, utfordrer oss om å be Gud trøste dem som sørger og helbrede de som er såret.

De ber oss be om at de kristne må få nytt mot, om beskyttelse for kirken i Egypt, og om at de som står bak de voldsomme angrepene må bli identifisert og stilt til ansvar for sine ugjerninger.

LES OGSÅ: Drapsbølge sprer frykt blant koptere

Måtte alle vi som kan gå trygt til gudstjeneste denne påsken, ta imot utfordringen og omslutte våre koptiske brødre og søstre i bønn.