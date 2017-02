Får kirken nå en splittende vranglære?

Det er med uro og sorg vi ser at homofilt samliv får aksept i kirken, en synd som bryter totalt med det 6. bud, Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Det er en tragedie når forslaget til likekjønnet vigsel lyder slik:

«Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave.»

1. Ekteskap. Dette er en forførende tekst. Hvor finnes dekning i Bibelen for homofilt ekteskap? Intet sted! Men Gud skapte mennesket som mann og kvinne og dette ekteskapet var det han velsignet ved at de kunne få barn, et ektepars største glede. 1.Mos. 1. Jesus selv stadfester Guds skaperordning i Mat. 19,4 og Paulus tar kraftig avstand fra homoseksuelle handlinger Rom. 1,21–32; 1.Tim. 1,10; 1.Kor. 6,9. Ja, at de ikke skal arve Guds rike. Denne liturgi forfører folk ved å kalle likekjønnet fellesskap for «ekteskap». Dette «ekteskapet» får et helt nytt innhold, men blir parallellført med den heterofile vigsel slik at det blir vanskelig å skille liturgiene fra hverandre.

2. Velsignelse. Videre blir det påstått i liturgien at «Gud stadfester det homofile fellesskap med sin velsignelse og at det er Guds gode gave». Dette er en hån mot den Hellige Gud og hele vår kirke. Hvordan kan Gud velsigne det som er synd? Er Gud kommet i strid med seg selv? Hvordan kan Sturla Stålsett si at «Likekjønnet kjærlighet er gudgitt og verdifull». («Dagen 5/8-15) Dette er en løgn som nå har kommet inn i liturgiforslaget. Det viser bare hvordan den liberale teologi og individualismen har gjennomsyret kirken. Her tolkes Guds ord etter det en mener og føler ut fra sine egne behov og lyster. Men slik går det når en ikke tar Bibelens autoritet på alvor: «Gud, overgav dem til en sviktende dømmekraft» Rom. 1,24 og 28.

3. Agape. Når det er umulig å finne grunnlag i Skriften for likekjønnet samliv, omtolkes likegodt Guds ord om kjærlighet. Nåværende liturgi vitner om at ekteskapet mellom mann og kvinne er hellig og ukrenkelig og viser til 1.Mos. 1,27f og Mat. 19,4–6. Men likekjønnet liturgi har bibelavsnitt fra Salme 36,8–10 og Kol, 3,12b-14 som handler om Guds kjærlighet til oss (agape) Joh. 3,16. Denne Guds kjærlighet omgjøres til filos og eros for å begrunne homofilt samliv ut fra Skriften. Dette er forfalskning av Guds ord! Hvilket mandat har et kirkemøte til å sette seg over Guds ord og vedta en kirkesplittende vranglære med simpelt flertall?

4. Homobevegelsen. Når det gjelder homofilt samliv er det vanskelig å ikke koble det sammen med Pride og homobevegelsen, som nå har fått navnet FRI, (Foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold). Leder Ingvild Endestad sier at kjernen i arbeidet er «at alle skal kunne være fri til å elske den de vil, og være den de vil». Her er det i alle fall ikke snakk om agape, men om eros og sex, eller rettere sagt fri sex, som er ødeleggende for ekteskap, folk og land.

Når kirken med denne liturgi bryter Guds ord og bud, vil evangeliet og nåden henge i luften og miste sin kraft. For lov og evangelium hører uløselig sammen. Den kjønnsnøytrale ideologi rir vårt land som en mare. Vil også kirkemøtet være med på denne forførelse og splitte vår kjære kirke? Tenk om det bare kunne være et par biskoper som ville hevde det kristne ekteskap?