Kristne i Asia søker sine jødiske røtter

JAPAN: Min reise til Japan ble ikke bare et møte med japanske kristne, men det ble også et møte «med et lite stykke Norge». En gang var norsk misjon sterkt inne på de ­japanske øyer. Tidene har forandret seg, og det er nok slik det skal være. Japanerne tar nå selv over, men de norske sporene finnes fortsatt, skriver Elisabeth E. Levy. Bildet er fra en kirke i det nordøstlige Japan. Foto: Hiro Komae, AP Photo / NTB scanpix