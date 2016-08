Sa Jesus. Med utropstegn, til og med. Og ofte kan vi være enige i den oppfordringen. Har du for eksempel hørt en politisk debatt og tenkt: Kan du ikke bare svare på spørsmålet? Slutt å gå rundt grøten! Si hvem du vil samarbeide med, Hareide! Si at du ikke liker muslimer, Listhaug!

Noen tenker også sånn om kristne ledere som meg selv: Si hva du synes, pastor! Slutt å være politisk korrekt, si at det er synd! Si at du ikke liker kristne som tenker annerledes enn deg! Si at vi som skriver kommentarer på Facebook har rett!

I sommer ble jeg spurt av en journalist fra Dagen om hva jeg tenkte om det å være kristen og drikke alkohol.

Jeg svarte da at jeg mener det innenfor kristen etikk er to holdbare posisjoner; totalavhold eller et ansvarlig måtehold. Så la jeg til at Paulus sa vi uansett aldri måtte la vår frihet føre vår bror til fall. Og jeg sa at jeg er bekymret for at økende aksept for alkohol i kristne miljøer kan gjøre det vanskeligere for mennesker med rusbakgrunn å finne trygge kristne miljøer.

Jeg sa ikke noe om at jeg selv så å si aldri drikker alkohol.

Det jeg ikke var forberedt på var den kjeften jeg skulle få for dette. Rasende kristne som trakk i tvil at jeg kunne være kristen siden jeg mente man kunne drikke alkohol og være kristen samtidig. Kristne som mente jeg feig, tåkete og liksågodt kunne kompromisse bort hele Jesus siden jeg åpnet for to syn om den saken.

Dette gjorde meg tankefull.

Én ting er at jeg blir skuffet over at mennesker som har fulgt Jesus lenge har så mange slemme ord de vil skrive eller si. Hvor er overbærenhet, kjærlighet, vennlighet og sånn som Paulus sa skulle kjennetegne oss?

En annen ting er at jeg mener mine sinte brødre og søstre gjør kristen tro en bjørnetjeneste.

La meg forklare:

I 2009 uttalte daværende biskop Tor B. Jørgensen at regjeringen burde innføre en fem års tenkepause for utdeling av nye felter for oljeleting.

Flere hevet øyenbrynet og tenkte; hvordan leser han det ut ifra Bibelen egentlig? Er det da sånn at dette er den offisielle «kristne» meningen om oljeleting? Er man ikke kristen om man tenker at det kan letes etter olje før det har gått fem år?

Jeg husker selv at jeg talte i en kristen setting der man etter min tale ble invitert til å få forbønn ett sted i kirkerommet. Et annet sted kunne skrive under på et opprop om at Norge måtte ta minst 50 prosent av våre utslippskutt innenfor Norges grenser, istedenfor å kjøpe klimakvoter andre steder.

Jeg bruker disse to eksemplene for å si at min mening er at kristne ledere må være forsiktige med å gi for bastante svar på spørsmål gode kristne mennesker kan ha ulike meninger om.

Hevder vi at akkurat vårt svar om alkohol, oljeboring, utslippskutt eller for den del kles og sangstil er det eneste «kristne» svaret, så risikerer vi å stenge ute meninger, og enda viktigere; mennesker, som det egentlig skal være rom for.

Det betyr at vi må inkludere i Guds store familie både avholdsfolk som meg og måteholdsfolk som Jesus. Både oljeskeptiske biskoper og oljeentusiastiske politikere. Og både de som vil kutte CO2-utslipp i Norge, og de som vil kutte globalt. For kristne kan helt fint ha alle disse standpunktene og fortsatt være kristne.

Jesus var jo nettopp upopulær hos de religiøse lederne som gjorde Guds rike for trangt. De som kalte han både vindrikker og vranglærer.

Men sannheten er at Guds rike er stort. Guds barn er forskjellige. Og vi kan lære masse av å utvide perspektivene våre.

Så skal vi også tørre å si ja og nei, der det skal sies.

Det finnes bare ett svar på om Jesus virkelig var Guds sønn. At han virkelig ble menneske og at han virkelig døde og stod opp igjen for oss.

Det finnes bare én sann Gud og det finnes bare ett navn vi mennesker kan bli frelst ved.

La oss ikke undergrave vår egen troverdighet på disse sannhetene ved å late som det bare er ett svar på spørsmål der Bibelen åpenbart gir rom for ulike svar.

La vår tale være klar.