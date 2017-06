Ramadan, og «nok er nok»

Det er ramadan. I London ble den innledet med 7 drepte og rundt 50 skadd. Det var det tredje angrepet på tre måneder i England. 22 ble drept i Manchester på konsert, og 5 ble drept i et bil- og knivangrep ved Westminster-brua.

Storbritannias statsminister Theresa May var klar i sin tale: «Nok er nok»! Den onde og perverse ideologien som baserer seg på en ekstremistisk versjon av islam må bekjempes, og slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, sa hun.

LES: May kraftig ut mot «ond» islamisme

I år var innledningen til ramadan og den kristne pinsefeiringen sammenfallende. Begge høytider handler om å finne inspirasjon i godhetens ånd.

NRK P1 «Mellom himmel og jord» sendte opptak med hovedimamen i den største moskeen i Trondheim, tatt opp omtrent på det tidspunktet da terroren skjedde på London bridge.

Imamen snakket om ramadan som en fastetid der det gode i oss skal foredles. I London viste de muslimske ekstremistene hva ondskapens ånd kan få mennesker til å gjøre samme kveld.

Nå under ramadan bør enhver muslim som blir intervjuet om høytiden tydelig ta avstand fra ekstremismen i egen trostradisjon. Når vi hører, ser og leser om feiringen, kan ikke bare den ideelle målsetting for ramadan deles, vi må også få høre om ramadan som en protest mot det i religionen som tar bort det vakre og gode. Når religion blir ekstrem brutal ideologi, må de moderate protestere høyt.

LES OGSÅ: Jihad under ramadan

I kristen tradisjon er religiøs militant ekstremisme en kjent sak, alt fra korstogene til Ku Klux Klan (KKK). Det var neppe godhetens ånd som inspirerte dem.

Theresa May har helt rett når hun sier at den onde og perverse ideologien ikke kan bekjempes med militærmakt alene. Kampen må komme innenfra. Enhver religion er en tolket religion, derfor må teologer, imamer og forkynnere våge å tolke religionen slik at den blir sann for vår tid.

Borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King jr. møtte de hettekledte KKK-terroristene med teologiske argumenter. Frans av Assisi møtte sultan Melek-al-Kamil i Egypt, og sultanen forstod at det også fantes fredfulle kristne, ikke bare korsfarere.

I alle religioner pålegges det et særlig ansvar til tydelighet når religionen misbrukes på det mest skammelige.

FRISPARK: Den unge mannen og den hellige boka

Håpet er at vi i denne ramadan får høre mange av våre muslimske brødre og søstre i freden som tydelig tar avstand fra brutaliteten som ødelegger det vakre i religionene.