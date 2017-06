Partier med kristen profil

Geir Magnus Nyborg skriver i Dagen 30.5. om politiske partier med en kristen profil. Noen har ment at slike partier er misforståtte og upassende. Det var også fleres mening i 1933 da Nyborgs Kristelig folkeparti ble stiftet i Bergen.

Historien har vist at partiet har hatt sin berettigelse. I kommentaren i Dagen nevnes flere positive saker som KrF har arbeidet for og vunnet fram med. Og nokså nylig da partiet i vedtekter hadde uttrykt tydelig at det var forventet at tillitsvalgte tror på Gud, var en politiker fra KrF statsminister i Norge i omlag sju år.

Det er fortalt at de som stiftet KrF var på kne i bønn til Gud på en bibelskole i vestlandsbyen. For dem var altså Gudstroen og det kristne evangelium viktig. Slik har det også vært i ganske stor grad i det norske samfunn de siste 200 år etter at vi fikk vår grunnlov.

I et av versene i fedrelandssalmen, skrevet av Elias Blix (som også var statsråd i 1884-88), lyder det: «Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.» Og så lyder det, formet som en bønn til Gud: «Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen i fred og hyggja!»

Å tro på Gud, be til ham sammen med andre og delta i en menighet eller kristen forsamling er blitt mindre og mindre vanlig i vårt land.

Da jeg fortalte en venn som er prest at det i et land i Vest-Afrika med mange ikke-kristne, der jeg er engasjert i et misjonsprosjekt, likevel er omlag 10 prosent som er evangelisk kristne og som vanligvis går i kirken hver søndag, sa han at i Stavanger (den gamle misjonsbyen), i en stor bydel, er det 1 prosent av innbyggerne som oppsøker en kristen menighet på hviledagen.

En annen venn kom med den for meg meget oppsiktsvekkende påstand nylig at der er flere muslimer i Oslo enn kristne! Han mente kanskje at der er flere muslimer som går i en moské på fredagen enn der er kristne som kommer i kirken på søndagen, noe vi hørte for ganske mange år siden. En kan si at det en bruker tid på er det som egentlig betyr noe i ens liv.

De små partiene som Nyborg skriver om mener at det fortsatt er av betydning at deres tillitsvalgte tror på Gud. Og at det er viktig å holde fast på de kristne normer vi har i Bibelen også i et samfunn der færre og færre de siste tiår har kjent seg forpliktet i forhold til Bibelens standard.

Verdipartiet, som stiller liste i Rogaland ved Stortingsvalget 11. september, vil fortsatt at Norge kan bygges på Bibelens grunnverdier og slår vern om nasjonal frihet.

Vi arbeider for at barnet i mors liv vernes og mener at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. For få dager siden slo en stor avdeling i De forente nasjoner (FN) fast at jødene ikke har noen rettmessig tilknytning til Jerusalem. Vi vil støtte Israel, området og kulturen hvor våre kristne verdier kommer fra.

