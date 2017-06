Når noe nytt spirer frem

Geir Magnus Nyborg prøver å slå fast i sitt innlegg 30. mai at «minipartiet PDK» ikke kommer inn på stortinget i 2017.

Han gjør så godt han kan for å peke på at en stemme til partiet er en bortkastet stemme og at alle i Hordaland heller burde stemme på hans kone som står på andre plass på KrF sin liste.

Videre presenterer han alle de gode sakene KrF har fått til i siste regjeringsperiode og glemmer samtidig at KrF tydelig vil forlate samarbeidet med Frp, og i stedet åpne for samarbeid med Ap.

Hvis en har fått igjennom så mye sammen med Frp så er det vanskelig å forstå hvorfor en er så ivrig etter å bryte samarbeidet med dem.

Det kan selvfølgelig forklares med at KrF har markert seg som svært liberal i forhold til innvandring mens Frp har markert seg som restriktiv. Vi husker alle hvor uetiske Frp ble fremstilt da de ikke ville ta imot 10.000 flyktninger fra Syria i 2015.

Etter omfattende negative konsekvenser av flyktningstrømmen valgte KrF likevel å stemme mot å ta imot nye 10.000 flyktninger på sitt eget landsmøte i 2017. Realitetene hadde begynt å sige inn.

Avstanden til Frp må likevel markeres for å få til et skifte over mot Arbeiderpartiet. Dette er nødvendig for å kalle seg et sentrumsparti. Når KrF plasserer seg strategisk midt i det politiske landskapet, uten å ville si hvem de vil samarbeide med, kan en undres på om det er makten som teller aller mest.

En venter til å se hvilken vind som blåser, hvem som vinner, før en velger side. Hvis Ap vinner, satser en på å bli invitert i regjering med dem. Hvis Høyre vinner satser en på å bli invitert i regjering med dem. Det siste er selvfølgelig ren utopi så lenge KrF forutsetter at Frp skal settes utenfor et samarbeid. Alternativet for velgeren er noe nytt.

Det er nå større tilstrømming til Partiet De Kristne enn det det noen sinne har vært. Det registreres til og med i nasjonale målinger at velgere går fra KrF til Partiet De Kristne. Så når Geir Magnus Nyborg prøver å bremse dette så er det forståelig, men vanskelig. KrF har mislykkes med å holde partiet samlet, og velgerne kan nå glede seg over muligheten til et nytt valg.

Partiet De Kristne er forutsigbart i borgerlig orientering, vi er tydelig på de kristne verdiene. Vi vil motvirke globalisme, styrke nasjonalstaten og flytte makten nedover og ut til vanlige mennesker.

Vi ønsker å senke skatter og avgifter for vanlige folk og tilrettelegge for frivillige organisasjoner. I møte med bistand ønsker vi å flytte makten tilbake til giverne, for det er ikke mindre moralsk å kutte i bistandsmidler enn å være likegyldig til hvordan de brukes.

Partiet De Kristne har en god mulighet til å bli representert på stortinget for første gang, selv om KrF håper noe annet. Jeg ønsker KrF lykke til i valget og ser frem til å møtes på Stortinget.

