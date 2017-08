Kjærligheten Israel takker bestemt nei til

Avisen Dagen lar Fredrik Glad-Gjernes bli årets spindoktor. Ta ikke feil: Bak alle de fine ordene skjuler det seg den grusomme agenda å ta fra det jødiske folket det eneste stedet de har selvstyre.

«Israelvenn boikotter israelske produkter.» Slik lyder overskriften til intervjuet med Fredrik Glad-Gjernes på side 6 og 7 i avisen Dagen 27. juli. På forsiden heter det «Boikotter ‘landet han elsker’».

Glad-Gjernes er daglig leder for KFUK-KFUM Global og internasjonal direktør i Norges KFUK-KFUM. De siste tre årene har han ledet an i disse organisasjonens brede økonomiske boikott av Israel. Han har gitt hundrevis – kanskje tusenvis – av ungdommer opplæring i å boikotte nær halvparten av verdens jødiske befolkning.

Israelvenn? Landet han elsker?

– Vi er ikke motivert av rasisme eller jødehat, men av kjærlighet. Derfor vil jeg si at jeg aldri har forlatt min kjærlighet til Israel, bedyrer han. Avisen Dagen har gjort Glad-Gjernes til årets spindoktor.

I intervjuet snakker Glad-Gjernes om «å boikotte varer som er produsert på okkupert område». Han ser ut til å dekke over at organisasjonene han leder går inn for «bred økonomisk boikott av Israel».

«Våre palestinske partnere anerkjenner Israels eksistens,» hevder Glad-Gjernes. Han synes å være blind for den himmelvide forskjellen det er mellom å anerkjenne at Israel per i dag eksisterer, og å akseptere at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat.

KFUK-KFUMs fremste palestinske samarbeidspartner, YWCA Palestine, som Glad-Gjernes nylig har besøkt, er blant frontkjemperne i palestinernes kamp for «rett til å vende tilbake».

«Det er i psyken til enhver palestiner at retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den,» skriver YWCA på sine nettsider. «Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat,» skriver YMCA videre.

Glad-Gjernes og hans palestinske venner kjemper for en framtid der mange millioner etterkommere av 1948-flyktninger skal kunne flytte inn i Israel, slik at Israel opphører å være en stat med jødisk flertall. Dessverre stiller ikke avisen Dagen spørsmål med dette.

Til slutt i intervjuet forteller Glad-Gjernes at han i 2016 inviterte MIFF til debatt på en av KFUK-KFUMs festivaler. «Vi har respekt for MIFF, men er uenige med dem. Men jeg har kontakt med Myrland. Vi sender meldinger til hverandre,» hevder Glad-Gjernes.

Vi takker for invitasjonen til debatten, hvor daværende nestleder i MIFF Bengt-Ove Nordgård deltok, men vet ikke hvilke meldinger Glad-Gjernes sikter til. Såvidt jeg vet har jeg aldri hatt kontakt med ham verken på e-post, SMS eller private meldinger på Facebook.

5. juli fortalte Glad-Gjernes på Facebook at han har vært i Gaza. Da spurte jeg ham i kommentarfeltet hvordan det går med de kristne i området. «De er stadig færre. De forklarer det med okkupasjonen, blokaden og krigene. De sier Hamas gir dem beskyttelse mot ekstremister. Litt overraskende,» svarte Glad-Gjernes.

Den islamistiske terrororganisasjonen Hamas vet nok å sette pris på kristne som støtter deres agenda om å fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. Jødene i Israel betakker seg. Glad-Gjernes står for en «kjærlighet til Israel» som MIFF har null respekt for.