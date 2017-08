Åpent brev og klage til Kringkastingsrådet

Men kropp selger og øker seertall? NRK som hallik?

Jeg har lenge ikke orket å se manipulerte nyheter og politisk propaganda fra kanalen, og ergrer meg hver gang lisenspengene må betales.

Selv om NRK også innimellom kan sende de gode tv-stundene, ville jeg valgt vekk kanalen dersom jeg hadde kunnet på grunn av dens politiske og ideologiske slagside mot venstresosialistisk totalitær tankegang.

Det er mulig at tanken er likhet = ensretting, men mange av oss foretrekker individualister. Vi er ikke like, men likeverdige – og vi vil ha det sånn. NRK burde vært avviklet som monopol-tv for lenge siden.

De kan (for å bruke kanalens eget begrep) bli sin egen «Pengepredikant»; søke støtte hos sine egne med samme verdisystem/ideologi. Ikke rane mennesker som er sterkt uenig med holdninger de forfekter, gjerne via «eksperter» som hentes inn for å innprente lekfolket «kunnskaper» om det som foregår i inn og utland...

Årsak til at jeg protesterer på nettopp dette programmet? Jeg ønsker ikke å betale for offentlig invasjon av intimsonen til barn og unge. Har ikke helsevesenet nok å gjøre, synes dere?

Barn blir introdusert for voksenlivet allerede i barnehagen, og må ta stilling til å passe på egen kropp. Er det ikke en voksenoppgave å beskytte barndommens uskyld?

Seksåringer kan skifte juridisk kjønn. Når ble en seksåring kjønnsmoden, eller fikk livserfaring nok til å forstå begrepene?

Er vårt juridiske system blitt en lekestue for den lovgivende forsamling?

Mange unge sliter med angst, depresjon, utagering, selvskading og mobbing.

Vi hører om økende antall voldtekter, mishandling og overgrep.

Gjerne i sammenheng med rusavhengighet. Desillusjonert og livstrøtt ungdom vurderer/gjør selvmord. Kan det være de begjærlige voksnes fokus på sex og kropp som er problemet? Og egoisme?

Partnerskifte er normalen idag, ofte med barna flytende i det turbulente kjølevannet etter samlivsbrudd. Hvilke rollemodeller gies i en moderne og «fri» tid uten grenser? Psykologer og terapeuter har tilsynelatende nok å gjøre, ventetiden for å få krisehjelp kan være lang?

Hva om NRK i stedet viste ekte kjærlighet mellom mor og far, den livslange, som skaper trygge og beskyttende oppvekstvilkår for barn og unge? Gode rollemodeller gjennom slekters gang.

En kjærlighet verdt å satse på, og kjempe for i gode og onde dager. Eksisterer den ikke lenger, eller blir den for kjedelig? Ikke nok drama?

Vel, det er ytringsfrihet. I hvert fall for NRK, som kan gjøre med våre lisenspenger som de vil, og invadere hjem og privatsoner med sin «forkynnelse» og belærende visdom om det meste.

Det er valg til høsten; kanskje kan en håpe på at noen partier kan våge å røre ved mediemonopolet til NRK. Slik at vi virkelig kan få en allmennkringkasting, flere mediekanaler som står for et mangfold av verdier.

Og vi kan støtte dem vi vil. Slik kan kan ekte debatter føres, i et ekte demokrati! Det er i hvert fall noe en kan håpe på!