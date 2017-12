Senterpartiet i svingdøra

Leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad fra Senterpartiet gir seg ikke med sin skremselspropaganda om at dispensasjonen jeg har gitt den lokale familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS vil åpne for at norske fiskerettigheter havner på utenlandske hender. Også Pollestad vet veldig godt at det overhodet ikke er riktig.

Deltakerloven åpner opp for at departementet i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon for å ivareta næringsmessige og regionale hensyn. Det er hva jeg har gjort i denne saken. En dispensasjon som føyer seg inn i rekken av de mange unntak som er gjort av tidligere fiskeriministere.

Så sent som i 2013 satt Senterpartiet selv i regjering. Da ble det åpnet for slike dispensasjoner til rekeindustrien i forbindelse med utlysning av tre nye reketråltillatelser.

De mest kjente dispensasjonene er først og fremst gjort for fiskeindustri i Nord-Norge som eier fartøy med torsketråltillatelse. I dag eier fiskeindustribedriftene Lerøy Seafood Group ASA og Nergård AS flere torsketrålere. Også når slike dispensasjoner er gitt har Senterpartiet sittet i regjering.

Fjernfiskekonsesjoner for krill og patagonsk tannfisk har et generelt unntak fra kravet om aktivitet som fisker. I tillegg finnes det også eksempler på at det er gitt dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven til fiskere under utdanning og til tidligere fiskere.

Så registrerer jeg at Pollestad fortsatt ikke har forstått at dette ikke berører nasjonalitetskravet i det hele tatt. Det er ikke mulig å gjøre unntak fra nasjonalitetskravet i deltakerloven.

Videre skriver Pollestad i sitt innlegg (Dagen 15. november 2017, red. anm.) at dersom industrien får eie kvoter kan det bli vanskelig å holde styr på eierskapet og på den måten går han langt i å antyde at dette vil være en bakvei inn for utenlandsk eierskap. Med all respekt å melde, dette er tull og tøys fra ende til annen.

Jeg skulle ønske at vi kunne diskutere hva dette egentlig handler om, fremfor polemikker og gammel kjent retorikk. Dette dreier seg om en lokal familieeid fiskeindustribedrift som i lang tid har bidratt med stor verdiskapning, og som får dispensasjon til å bli hovedeier i et fiskefartøy, som de gjennom mange år har eid 49 prosent av.

Jeg synes det er merkelig at Senterpartiet, som ofte snakker varmt om lokalt eierskap, ikke ser at jeg på denne måten sikrer at fartøyet blir i lokalsamfunnet. Dette viser at det er langt mellom liv og lære i Senterpartiet.

Pollestad hevder rørende at Senterpartiet lar tvilen komme det norske folk sitt eierskap til fisken til gode. Men her er vi jo helt enige, og det er da også helt umulig etter loven å gi dispensasjon til bedrifter eid av utlendinger.

Videre er det slik at dersom utenlandske aktører kjøper seg inn i industri som har fartøy med kvoterettigheter vil man få et pålegg om å selge seg ned i fartøyet.

Utenlandsk eierskap i fartøy er fortsatt begrenset til maksimalt 40 prosent. Når Pollestad nå bekymrer seg for utenlandsk eierskap til ressursene våre er det derav med all respekt å melde et spill for galleriet.

Ingen har avgitt mer suverenitet, eller gitt utenlandske aktører mer tilgang til norske ressurser enn Senterpartiet i regjering. Dette er et parti som har hatt makt i regjering i 16 av de 20 foregående år. Utvidelsen av EU har gitt flere land tilgang på våre fiskeressurser. Hvor var så denne bekymringen da, Pollestad?

Så vidt jeg husker satt dere helt stille da Stortinget inkluderte nye land i EØS-avtalen, som indirekte gav tilgang til de norske fiskeriressursene. Jeg registrerte ingen forslag fra Sp som krevde at de nye medlemslandene ikke skulle få tilgang i våre fiskerier.

Sp har liberalisert nasjonalitetskravet i en rekke sammenhenger, og på deres vakt har flere nasjonaliteter sluppet inn i norske fiskerier. Det er på tide å ta ansvar, Pollestad.

Jeg har en ambisjon, det er å skape vekst i fiskerinæringen og levende kystsamfunn. Jeg vil oppfordre lederen av næringskomiteen til å fremover bidra i debatten om hvordan vi tar fiskeriene inn i fremtiden, fremfor å skape usikkerhet og frykt ved å kaste ut påstander som ikke har rot i virkeligheten.